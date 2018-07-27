В Екатеринбурге будут полтора года ремонтировать поликлинику на Сыромолотова

Мэрия объявила конкурс на капитальный ремонт поликлиники на ул. Сыромолотова, 19. Судя по документации, работы растянутся до конца следующего года. Первый этап ремонта запланирован до 1 февраля 2019 года, второй — до 1 июля, третий — до 25 декабря.

Закрывать поликлинику на время ремонта не будут. За капремонт поликлиники из бюджета города готовы заплатить 185 489 000 рублей.

В мае в этой поликлинике обрушился потолок. Очевидцы сообщали, что на головы двум женщинам упали лампы, но в Горздраве сказали, что никто не пострадал.

Поликлиника на Сыромолотова (в этом же здании находится женская консультация и кожно-венерологический диспансер) относится к Центральной городской больнице № 7. В 2015 году отремонтировали еще одну поликлинику этой ЦГБ — на улице Вилонова.