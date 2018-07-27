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В Екатеринбурге будут полтора года ремонтировать поликлинику на Сыромолотова
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В Екатеринбурге будут полтора года ремонтировать поликлинику на Сыромолотова 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
Мэрия объявила конкурс на капитальный ремонт поликлиники на ул. Сыромолотова, 19. Судя по документации, работы растянутся до конца следующего года. Первый этап ремонта запланирован до 1 февраля 2019 года, второй — до 1 июля, третий — до 25 декабря.
Закрывать поликлинику на время ремонта не будут. За капремонт поликлиники из бюджета города готовы заплатить 185 489 000 рублей.
В мае в этой поликлинике обрушился потолок. Очевидцы сообщали, что на головы двум женщинам упали лампы, но в Горздраве сказали, что никто не пострадал.
Поликлиника на Сыромолотова (в этом же здании находится женская консультация и кожно-венерологический диспансер) относится к Центральной городской больнице № 7. В 2015 году отремонтировали еще одну поликлинику этой ЦГБ — на улице Вилонова.
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