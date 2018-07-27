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Срочно: Самолет с останками американских военнослужащих прибыл в РК
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Срочно: Самолет с останками американских военнослужащих прибыл в РК
ИА Синьхуа
1 час назад
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Сеул
, 27 июля /
Синьхуа
/ — Американский самолет с останками военнослужащих ВС
США
, погибших во время Корейской войны, прибыл в пятницу на военную базу в
Республике Корея
/РК/. Об этом сообщило агентство Ренхап. —0—
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