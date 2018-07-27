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Срочно: Самолет с останками американских военнослужащих прибыл в РК
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Срочно: Самолет с останками американских военнослужащих прибыл в РК 

ИА Синьхуа 1 час назад
Сеул, 27 июля /Синьхуа/ — Американский самолет с останками военнослужащих ВС США, погибших во время Корейской войны, прибыл в пятницу на военную базу в Республике Корея /РК/. Об этом сообщило агентство Ренхап. —0—
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