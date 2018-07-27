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Военные полицейские в Забайкалье предотвратили «захват» объекта Минобороны
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Военные полицейские в Забайкалье предотвратили «захват» объекта Минобороны 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Большинство «террористов» уничтожено, остальные — задержаны.
Операцию по деблокированию объекта Минобороны и обезвреживанию условных террористов провели подразделения военной полиции в Забайкалье, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
«Учения военных полицейских совместно с военной автомобильной инспекцией прошли на одном из учебно-тренировочных комплексов Забайкальского края», — говорится в сообщении.
По замыслу тренировки, группа условных террористов напала на военный объект и заминировала автомобиль.
Штурмовой отряд военной полиции заблокировал «противника» и в ходе боя обезвредил. Большая часть террористов уничтожена, остальные — задержаны.
Захваченных «боевиков» конвоировали экипажи военной автомобильной инспекции.
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