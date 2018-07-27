Военные полицейские в Забайкалье предотвратили «захват» объекта Минобороны 

Большинство «террористов» уничтожено, остальные — задержаны.
Операцию по деблокированию объекта Минобороны и обезвреживанию условных террористов провели подразделения военной полиции в Забайкалье, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
«Учения военных полицейских совместно с военной автомобильной инспекцией прошли на одном из учебно-тренировочных комплексов Забайкальского края», — говорится в сообщении.
По замыслу тренировки, группа условных террористов напала на военный объект и заминировала автомобиль.
Штурмовой отряд военной полиции заблокировал «противника» и в ходе боя обезвредил. Большая часть террористов уничтожена, остальные — задержаны.
Захваченных «боевиков» конвоировали экипажи военной автомобильной инспекции.