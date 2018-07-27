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Что делать, если туроператор отменил оплаченный тур?
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Что делать, если туроператор отменил оплаченный тур? 

АиФ — Алтай 1 час назад
Фото: АиФ - Алтай
Отвечает Управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю:
Ответственность туроператора и турагента перед клиентами определяется содержанием заключенного договора. При этом продавец должен предоставить покупателю полную и достоверную информацию о туре, чтобы клиент мог сделать правильный выбор.
Согласно закону «О защите прав потребителей», если исполнитель нарушил срок оказания услуги, потребитель может:
поручить выполнение работы (оказание услуги) третьим лицам за разумную цену или выполнить ее своими силами и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;потребовать уменьшения цены за выполнение работы (оказание услуги);отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги).
Кроме того, можно потребовать полного возмещения понесенных убытков — «расходов, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права (реальный ущерб)».
Туроператор обязан возместить убытки в течение 10 дней со дня предъявления требований. В противном случае, за каждый день просрочки будет начисляться пеня в размере 3% от цены оказания услуги, а если цена оказания услуги договором об оказании услуг не определена — общей цены заказа. При этом в договоре может быть указан другой размер неустойки, а сумма взысканной неустойки не может превышать цену отдельного вида оказания услуги или общую цену заказа.
Спорт между туроператором и клиентом можно решить в досудебном и судебном порядке.
В первом случае необходимо составить претензию в двух экземплярах, один из них вручить руководителю или ответственному лицу компании под роспись с указанием фамилии и должности и даты вручения. Второй экземпляр нужно оставить себе.
Если это сделать невозможно, один экземпляр направляется в адрес исполнителей услуг заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения.
Если претензия будет отклонена, стоит обратиться в суд.
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