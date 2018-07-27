Катамаран из композитных материалов будет возить пассажиров и Петербурга в Петергоф

"Это судно построено полностью из углепластика, и, возможно, это вообще первый в мире подобный корабль, так как обычно это довольно редкий и дорогой материал. Данный пассажирский катамаран отличается тем, что при небольшом весе он имеет высокую вместительность. Сейчас мы получили на него все регистровые сертификаты и сдаем в опытную эксплуатацию. Он будет курсировать по маршруту Санкт-Петербург — Петергоф", — сообщил собеседник.

Он добавил, что новый катамаран проекта 23290 отличается высокими эксплуатационными показателями. При водоизмещении всего в 85 тонн он вмещает до 150 пассажиров и развивает скорость до 29,5 узла. При этом осадка судна составляет около 1,5 м, а небольшая высота позволяет свободно проходить под петербургскими мостами.