Катамаран из композитных материалов будет возить пассажиров и Петербурга в Петергоф 

ВЛАДИВОСТОК, 27 июля. /Корр. ТАСС Константин Васильев/. Средне-Невский судостроительный завод (СНСЗ) сдает в опытную эксплуатацию новейший пассажирский катамаран, построенный из композитных материалов (углепластик). Как рассказал в пятницу ТАСС на полях Международного дальневосточного морского салона начальник электромеханического отдела СНСЗ Олег Алексеев, новое судно будет возить людей между Санкт-Петербургом и Петергофом.
"Это судно построено полностью из углепластика, и, возможно, это вообще первый в мире подобный корабль, так как обычно это довольно редкий и дорогой материал. Данный пассажирский катамаран отличается тем, что при небольшом весе он имеет высокую вместительность. Сейчас мы получили на него все регистровые сертификаты и сдаем в опытную эксплуатацию. Он будет курсировать по маршруту Санкт-Петербург — Петергоф", — сообщил собеседник.
Он добавил, что новый катамаран проекта 23290 отличается высокими эксплуатационными показателями. При водоизмещении всего в 85 тонн он вмещает до 150 пассажиров и развивает скорость до 29,5 узла. При этом осадка судна составляет около 1,5 м, а небольшая высота позволяет свободно проходить под петербургскими мостами.
Вопросы композитного судостроения обсуждаются на первом Международном дальневосточном морском салоне, который проходит во Владивостоке с 26 по 28 июля. В нем участвуют более 1,5 тыс. человек из России и стран Азиатско— Тихоокеанского региона, в том числе представители судостроительных и судоремонтных компаний. Участники салона рассмотрят проблемы судостроения, инфраструктуры, логистики и регулирования отрасли. Центральным событием станет пленарное заседание «Водный транспорт в эпоху цифровизации и новых технологий».