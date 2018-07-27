Ещё
Катамаран из композитных материалов будет возить пассажиров и Петербурга в Петергоф
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Катамаран из композитных материалов будет возить пассажиров и Петербурга в Петергоф 

ТАСС 1 час назад
ВЛАДИВОСТОК, 27 июля. /Корр. ТАСС Константин Васильев/. Средне-Невский судостроительный завод (СНСЗ) сдает в опытную эксплуатацию новейший пассажирский катамаран, построенный из композитных материалов (углепластик). Как рассказал в пятницу ТАСС на полях Международного дальневосточного морского салона начальник электромеханического отдела СНСЗ Олег Алексеев, новое судно будет возить людей между Санкт-Петербургом и Петергофом.
"Это судно построено полностью из углепластика, и, возможно, это вообще первый в мире подобный корабль, так как обычно это довольно редкий и дорогой материал. Данный пассажирский катамаран отличается тем, что при небольшом весе он имеет высокую вместительность. Сейчас мы получили на него все регистровые сертификаты и сдаем в опытную эксплуатацию. Он будет курсировать по маршруту Санкт-Петербург — Петергоф", — сообщил собеседник.
Он добавил, что новый катамаран проекта 23290 отличается высокими эксплуатационными показателями. При водоизмещении всего в 85 тонн он вмещает до 150 пассажиров и развивает скорость до 29,5 узла. При этом осадка судна составляет около 1,5 м, а небольшая высота позволяет свободно проходить под петербургскими мостами.
Вопросы композитного судостроения обсуждаются на первом Международном дальневосточном морском салоне, который проходит во Владивостоке с 26 по 28 июля. В нем участвуют более 1,5 тыс. человек из России и стран Азиатско— Тихоокеанского региона, в том числе представители судостроительных и судоремонтных компаний. Участники салона рассмотрят проблемы судостроения, инфраструктуры, логистики и регулирования отрасли. Центральным событием станет пленарное заседание «Водный транспорт в эпоху цифровизации и новых технологий».
ТАСС: последние новости
Съемочную площадку шоу "Дом-2" в Новой Москве могут снести из-за строительства трассы ЦИК рассмотрит вопрос пенсионного референдума КПРФ 25 июля Белоруска Саснович отметила высокий уровень организации турнира WTA Moscow River Cup
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп разгромил ЕС в торговой войне: очередь за Россией
Массовую драку украинских депутатов сняли на видео56
Юлия Скрипаль вернется в Россию
«Не спать»: Путин подшутил над делегацией на БРИКС104
Гройсман отказался «преклонять колени» перед Россией34
Видео
03:32
Трамп разгромил ЕС в торговой войне: очередь за Россией
Экономика Ближний Восток
00:46
Массовую драку украинских депутатов сняли на видео
В мире Украина
01:23
Сотни мигрантов прорвались в Испанию
В мире Европа
00:40
Названа возможная причина пожаров в Греции
В мире Пожары
01:09
Меркель произвела фурор на красной дорожке
Европа В мире
04:50
Познер рассказал, кто на самом деле упразднил СССР
Общество
Путин выступает на саммите БРИКС
Политика
00:47
Украинских военных в Донбассе накрыло стихийное бедствие
Украина В мире
01:30
Матвиенко вспомнила ситуацию 90-х с пенсиями
Личный счет Экономика
02:54
Ансамбль Александрова разрушил «планы» Минобороны
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение