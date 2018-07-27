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Главный резидент китайской торговой зоны в Уссурийске оказался на грани банкротства
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Главный резидент китайской торговой зоны в Уссурийске оказался на грани банкротства 

Konkurent.ru 1 час назад
Фото: Konkurent.ru
Как стало известно KONKURENT.RU, ИП Мугер А. П. подал заявление о банкротстве ООО «МТПК „Канцзи“, учредитель которого является одним из основателей Уссурийской зоны китайско-российского торгово-экономического сотрудничества. Сумма долга между участниками процесса, согласно картотеке арбитражных дел, превышает 21 млн руб.
Согласно ЕГРЮЛ, МТПК „Канцзи“ на 97,18% принадлежит Международной инвестиционной компании ЛТД „Канцзи“ и на 2,75% — ООО „Торгово-Промышленная компания „Цзисинь“. Последние предприятия в 2006 г. стали инициаторами создания в Уссурийске зоны китайско-российского торгово-экономического сотрудничества.
Основной деятельностью „Канцзи“ является производство обуви. Всего в этом направлении на территории зоны экономического развития работает 30 китайских предприятий, в год производится 30 млн пар обуви, 3,5 млн комплектов одежды, а доход от производства в целом составляет 2,6 млрд юаней (23 млрд руб.).
Также в уссурийскую зону в свое время зашла дочерняя компания Bsteel, ставшей впоследствии первым китайским резидентом свободного порта Владивосток. „Дочка“ ввозит в РФ из Китая листовую сталь, и доставляет ее в западные регионы России, в том числе в Московскую и Свердловскую области. В 2017 г. компания произвела 70 тыс. тонн строительного материала из цветной стали, и получила более $70 млн выручки от продажи произведенной продукции. В 2018 г. Bsteel планировала ввести в эксплуатацию дополнительную линию производства стальных листов, что ей позволит увеличить производство стройматериалов из цветной стали до 500 тыс. тонн в год.
В начале этого года мэрия администрации Суйфэньхэ сообщала, что общий объем инвестиций бизнеса Дуннина в российские промышленные парки и зоны экономического развития достиг в 2017 г. 4 млрд юаней (более 35 млрд руб.). На их территории располагается более 50 китайских компаний, специализирующихся как в производстве обуви и одежды, так и в области генерации электроэнергии. Кроме того, китайский бизнес Дуннина инвестирует в сельскохозяйственный сектор Приморья, общий объем используемых с этой целью земель составляет 3,2 млн му (224 тыс. га).
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