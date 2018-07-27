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Оголенные провода под Саратовом бьют током
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Оголенные провода под Саратовом бьют током 

Новости Саратова 1 час назад
Фото: Новости Саратова
Жители Ровенского района всерьез погибнуть от удара электричеством.
Так, в селе Кривояр Ровенского района за сельским клубом находятся столбы с оголенными проводами. Как утверждают местные жители, эти коммуникации бьют током.
«Сегодня мама гнала коров мимо этих столбов, коров начало бить током, они прыгали от ударов. Слава богу, без серьезных последствий. А ведь сейчас дожди. Не дай бог, кого долбанет, а всем пох…ну», — сообщил местный житель в группе «Саратов онлайн» соцсети «ВКонтакте».
При этом также отмечается, что сельский клуб ремонтировался очень давно и только частично, а потому находится в плачевном состоянии.
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