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Завершена разработка нового прототипа китайского эксафлопсного суперкомпьютера нового поколения «Тяньхэ-3»
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Завершена разработка нового прототипа китайского эксафлопсного суперкомпьютера нового поколения «Тяньхэ-3» 

ИА Синьхуа 2 часа назад
Фото: ИА Синьхуа
Тяньцзинь, 26 июля /Синьхуа/ — Тяньцзиньский национальный суперкомпьютерный центр на днях сообщил о завершении разработки и успешном проведении приемочной проверки прототипа уровня E «Тяньхэ-3» — китайского эксафлопсного суперкомпьютера нового поколения /1 эксафлопс равен 1 квинтиллиону операций в секунду/. В системах прототипа использованы произведенные в Китае высокопроизводительные чипы. С учетом этого прорыва можно ожидать, что разработка суперкомпьютера «Тяньхэ-3» будет успешно завершена в 2020 году.
Тяньцзинь, 26 июля /Синьхуа/ — Тяньцзиньский национальный суперкомпьютерный центр на днях сообщил о завершении разработки и успешном проведении приемочной проверки прототипа уровня E «Тяньхэ-3» — китайского эксафлопсного суперкомпьютера нового поколения /1 эксафлопс равен 1 квинтиллиону операций в секунду/. В системах прототипа использованы произведенные в Китае высокопроизводительные чипы. С учетом этого прорыва можно ожидать, что разработка суперкомпьютера «Тяньхэ-3» будет успешно завершена в 2020 году.
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