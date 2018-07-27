Омская налоговая банкротит крупного производителя муки

ОАО «Черноглазовские мельницы» задолжало УФНС больше 87 миллионов рублей. Информация размещена на портале Арбитражного суда Омской области . Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 6 по Омской области подала иск о банкротстве ОАО «Черноглазовские мельницы». Один из крупнейших производителей муки, расположенный в Таврическом районе на станции «Жатва», задолжал налоговикам более 87 млн руб.

Отметим, этой зимой руководитель «Черноглазовских мельниц» Рафис Хафизов обращался за помощью к региональным властям, отмечая, что проблемы могут коснуться еще двух предприятий — «Черноглазовский элеватор» и «Агрокомплекс Логиновский».

По данным ЕГРЮЛ, уставный капитал ОАО «Черноглазовские мельницы» составляет 4,3 млн руб. Основной вид деятельности предприятия — производство муки из зерновых культур, дополнительные — производство крупы, мучных смесей и теста, розничная и оптовая торговля мукой и макаронными изделиями. «Черноглазовские мельницы» способны перерабатывать 310 тонн зерна в сутки.