Самый впечатляющий парк в России

Москва — Пройдя всего несколько шагов от брусчатки Красной площади, пешеходы оказываются по колено в покрытой росой траве, в окружении роз и берез, листья которых нежно шуршат на легком ветерке. Такая удивительная смена картины и настроения стала возможна благодаря созданию парка «Зарядье» площадью в 13 гектаров.

Если пойти в одну сторону, вы выйдете к прудам с кувшинками, если пойти в другую сторону, вы увидите белую бетонную арку, которая возникает прямо из-под земли. Эта конструкция, покрытая мхом, лишайником, можжевельником и пушистыми карликовыми соснами, является медиацентром, где посетители могут получить всю нужную информацию в специальных информационных киосках, купить билеты на различные мероприятия или даже совершить виртуальный полет над Москвой.

Да, это парк. Однако это место играет гораздо более значительную роль, о чем свидетельствует неожиданный визит президента России Владимира Путина , который приехал туда на прошлой неделе, спустя день после официального открытия последнего элемента парка — концертного зала филармонической музыки.

От лучших дизайнеров до ультрасовременных цифровых технологий и ориентации на экологичность, парк «Зарядье» — это не только реклама красоты роскошных пейзажей России . Он также является наглядным доказательством стремления Москвы к тому, чтобы в мире ее воспринимали как просвещенного разработчика городской инфраструктуры.

Медиацентр — это один из шести павильонов, находящихся полностью или частично под землей, что позволило придать парку такую конфигурацию, чтобы он мог вместить в себя разнообразные российские пейзажи, от вечнозеленых лесов и тундры до степей, лугов и элементов прибрежных районов. Городские парки — это всегда искусственные сооружения — подачу воды в ручьи Центрального парка можно отключить, просто повернув вентиль, — однако парк «Зарядье» поражает посетителей на каждом шагу своими ботаническими, образовательными и технологическими чудесами. Прямо под этим парком находится подземная парковка на 400 автомобилей.

Парк «Зарядье» стал результатом работы целой группы архитекторов во главе с нью-йоркской компанией «Диллер Скофидио + Ренфро» (Diller Scofidio + Renfro), а разработчиком общего плана и ландшафта стала нью-йоркская компания Hargreaves Associates и ее местный партнер Citymakers. В отличие от других парков, типичных для Москвы, «Зарядье» был создан в рамках нового подхода к городскому ландшафту, и в него органично вписались элементы интерактивной культуры. Подобными чертами обладают чикагский парк «Миллениум» (Millennium), парки «Хай Лайн» (High Line) и «Говернорс Айлэнд» (Governors Island) в Нью-Йорке , а также лондонский Олимпийский парк королевы Елизаветы (над созданием последних трех парков работали некоторые из тех архитекторов, которые принимали участие в разработке проекта «Зарядья»). Но в случае с парком «Зарядье» речь идет о гораздо более сложном проекте, не говоря уже о стремлении стать знаковым парком XXI столетия — так же, как Центральный парк стал знаковым для XIX века.

В своей речи, которую президент Путин произнес в концертном зале в восточной части парка, он заявил о важности установления новых смелых стандартов для современных мегаполисов. Этот концертный зал площадью в 30 тысяч квадратных метров действительно является смелым решением. Его разработали московские архитекторы из ТПО «Резерв», и его фасад выполнен в стиле ретро. Однако архитекторы «Диллер Скофидио + Ренфро» окружили это здание лужайками и газонами и увенчали его гигантской стеклянной крышей, чем-то напоминающей старинный женский капор. Идея заключалась в том, чтобы создать зеленый уголок с амфитеатром, где смогут разместиться 1600 человек и которым можно будет пользоваться в любое время года. С этой целью под стеклянной крышей установлена система вентиляции, а также фотоэлементы. В жаркие дни туманообразователи заполняют пространство прохладным туманом. С одной стороны, где покрытая дерном крыша довольно круто уходит вверх, тропинка приглашает гостей подняться и полюбоваться панорамным видом на молодые зеленые насаждения парка, а также на Кремль и Собор Василия Блаженного.

В этом парке, который обошелся властям в 242,7 миллиона долларов, есть множество мест для проведения различных мероприятий — это отличительная черта новых городских парков. Там есть два ресторана, один из которых выдержан в тематике спутника. В природном центре есть аэропонический флорариум, а также лаборатории, где проходят занятия по генной инженерии и биотехнологии. Ледяная пещера опутана системой труб, по которым движется охлаждающий агент, и представляет собой 70 тонн замерзшей воды, форму которой придал местный художник. А над рекой выступает 70-метровый мост в форме бумеранга, который можно назвать мечтой любителей селфи.

Павильоны «Зарядья», хотя архитекторы и попытались спрятать их под землей, могли бы полностью завладеть вниманием посетителей. Однако, к счастью, в этом парке у вас всегда есть возможность оказаться в окружении природы, пусть даже на несколько мгновений, благодаря сложной сети тропинок. Самые оживленные дорожки имеют ограничения по краям, что позволяет небольшим растениям подобраться ближе, а прямые гравийные тропинки уходят прямо глубь зеленых насаждений. Скамейки, которых очень много и которые очень хорошо вписываются в эту немного деревенскую картину, сделаны из массивных бревен, которым просто придали удобную для сидения форму. К сожалению, это идиллическое настроение слишком часто нарушается музыкой, которая звучит из громкоговорителей, развешенных на уличных фонарях по всему парку.

У каждой эпохи есть свой стиль парков. Находящийся на другом берегу реки Парк Горького разрабатывался таким образом, чтобы быть плоским, формальным и торжественным. «Зарядье», выстроенный на месте гостиницы «Россия», которая в 1960-е годы была крупнейшей в Европе и которую снесли в 2006 году, отвечает новым потребностям и устремлениям: этот парк должен стать образцом самого современного зеленого урбанизма. Со временем, возможно, именно журчание ручьев и шум лиственницы, тысячелистник и васильки, на которых уже можно нередко увидеть бабочек павлиний глаз, станут самыми яркими воспоминаниями для людей, которые имели удовольствие прогуляться по его тщательно продуманным тропинкам.