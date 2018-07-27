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5-й Всекитайский танцевальный смотр в Пекине
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5-й Всекитайский танцевальный смотр в Пекине 

ИА Синьхуа 26 минут назад
Фото: ИА Синьхуа
Пекин, 26 июля /Синьхуа/ — 5-й Всекитайский танцевальный смотр «Дитя Лотоса» проходил с 23 по 25 июля в Пекине. Фотографии Синьхуа/Пань Сюй  Пекин, 26 июля /Синьхуа/ — 5-й Всекитайский танцевальный смотр «Дитя Лотоса» проходил с 23 по 25 июля в Пекине. Фотографии Синьхуа/Пань Сюй  Пекин, 26 июля /Синьхуа/ — 5-й Всекитайский танцевальный смотр «Дитя Лотоса» проходил с 23 по 25 июля в Пекине. Фотографии Синьхуа/Пань Сюй  Пекин, 26 июля /Синьхуа/ — 5-й Всекитайский танцевальный смотр «Дитя Лотоса» проходил с 23 по 25 июля в Пекине. Фотографии Синьхуа/Пань Сюй  Пекин, 26 июля /Синьхуа/ — 5-й Всекитайский танцевальный смотр «Дитя Лотоса» проходил с 23 по 25 июля в Пекине. Фотографии Синьхуа/Пань Сюй
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