5-й Всекитайский танцевальный смотр в Пекине 

Пекин, 26 июля /Синьхуа/ — 5-й Всекитайский танцевальный смотр «Дитя Лотоса» проходил с 23 по 25 июля в Пекине. Фотографии Синьхуа/Пань Сюй Пекин, 26 июля /Синьхуа/ — 5-й Всекитайский танцевальный смотр «Дитя Лотоса» проходил с 23 по 25 июля в Пекине. Фотографии Синьхуа/Пань Сюй Пекин, 26 июля /Синьхуа/ — 5-й Всекитайский танцевальный смотр «Дитя Лотоса» проходил с 23 по 25 июля в Пекине. Фотографии Синьхуа/Пань Сюй Пекин, 26 июля /Синьхуа/ — 5-й Всекитайский танцевальный смотр «Дитя Лотоса» проходил с 23 по 25 июля в Пекине. Фотографии Синьхуа/Пань Сюй Пекин, 26 июля /Синьхуа/ — 5-й Всекитайский танцевальный смотр «Дитя Лотоса» проходил с 23 по 25 июля в Пекине. Фотографии Синьхуа/Пань Сюй