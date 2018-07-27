Осторожно, солнце!

Приморский край слишком долго ждал лета. Измученные холодами, мы стараемся по максимум воспользоваться хорошей погодой, подставляя солнцу озябшее от затянувшейся весны тело. Однако мало кто задумывался о том, что чрезмерное увлечение солнечными ваннами может быть по-настоящему опасным для жизни и здоровья.

Летние обострение

С установлением аномальной жары на многих территориях Приморского края регистрируются случаи тепловых, солнечных ударов и ожогов. Эта ситуация наблюдается повсеместно. В особенности негативные последствия выражены в прибрежных районах края.

«С приходом аномально высоких температур увеличилось количество вызовов скорой помощи. Можно сказать, что ежегодно в этот период их количество увеличивается на 10-20%. Причем вызовы не только по фактам солнечных, тепловых ударов и ожогов, но и в связи с обострениями хронических заболеваний. Летом мы всегда ждем увеличение количества обращений», — сообщил Александр Федейкин, главный специалист по развитию скорой медицинской помощи департамента здравоохранения Приморского края.

Как отмечает другой специалист, Татьяна Минеева , заведующий заведующая кабинетом межведомственных и внешних связей краевого центра медицинской профилактики КГБУЗ «ВКДЦ», в Приморском крае сочетание высокой температуры с высокой влажностью может грозить негативными последствиями даже здоровому человеку. Однако наибольшую опасность жара представляет для людей, страдающих хроническими заболеваниями, в первую очередь сердечно-сосудистыми. Им стоит особенно беречься, поскольку велик риск развития гипертонического криза.

Высокие температуры также опасны для людей, страдающих бронхо-легочными заболеваниями, аллергическими заболеваниями и аллергическими реакциями. У некоторых встречается аллергия на солнце, которая называется фотодерматоз.

Специалисты отмечают, что могут быть проблемы и у людей с больными почками, поскольку в жаркую погоду обезвоживание организма происходит довольно быстро, а при заболеваниях почек следует соблюдать особый питьевой режим.

«Если на коже у человека имеются родинки, пигментация или такая сосудистая опухоль как гемангиома (когда пучок сосудов расположен очень близко к поверхности кожи и выглядит как синеватое пятно), таким людям ни в коем случае нельзя загорать, — говорит Татьяна Минеева. — Если же они вынуждены выходить на улицу в часы, когда солнце в зените, то им обязательно следует прикрывать эти места светлой тканью (блузка, рубашка и др.), чтобы на них не попадали солнечные лучи. Категорически нельзя загорать людям с опухолевыми процессами любой локализации, даже если они доброкачественные».

Кроме того, яркий солнечный свет — это серьезная нагрузка на зрение. Поэтому в солнечную погоду рекомендуется носить солнцезащитные очки, особенно людям, у которых есть какие-либо заболевания органов зрения.

Адское солнце

Но даже если вы абсолютно здоровы, это еще не говорит о том, что вы можете долго находиться на улице в жаркую погоду. Солнце представляет наибольшую опасность с 12 до 16 часов дня, поэтому чтобы максимально обезопасить себя от его негативных воздействий, стоит избегать нахождения на улице в это время. Кроме того, загорать в этот период крайне опасно.

Александр Федейкин обращает внимание на то, что чтобы не допустить в периоды повышения температуры воздуха солнечных и тепловых ударов, а также ожогов следует снизить физическую активность и физические нагрузки до минимума. Одежду должна быть светлых цветов из натуральных тканей.

Лето очень коварно, особенно учитывая влажный климат в регионе. Если игнорировать советы и рекомендации, то вероятность получить тепловой или солнечный удар довольно высока.

Симптомы теплового и солнечного удара сходны: головная боль, головокружение, мелькание мушек перед глазами, тошнота, рвота, потеря сознания, иногда судороги. Татьяна Минеева подчеркивает, что для профилактики таких реакций необходимо стараться ходить по теневой стороне улицы и надевать головной убор

«Если случился тепловой или солнечный удар на пляже, необходимо срочно увести пострадавшего в тень, дать ему обильное питье, смочить ткань холодной водой и протереть тело человека, — говорит Татьяна Минеева. — Кроме того, следует вызвать скорую помощь». Врачи обращают внимание на то, что тепловой и солнечный удар в случае неоказания необходимой медицинской помощи может грозить пострадавшему летальным исходом.

В скорую помощь также следует обращаться в случае получения солнечных ожогов. Врачи либо дают консультацию по телефону, либо приезжают к пациенту и оценивают степень тяжести состояния. Пострадавшему даются рекомендации, в отдельных случаях его госпитализируют.

«По статистике чаще всего госпитализируем маленьких детей, — отмечает Александр Федейкин. — Поскольку у них процесс терморегуляции еще не совершенен, они чаще прочих получают и тепловые, и солнечные удары, и ожоги. Тем более если площадь ожога достаточно большая, то помощь оказывается в том числе и в стационаре».

Что касается солнечных ожогов, то им наиболее подвержены пожилые люди и маленькие дети. Александр Федейкин сообщает, что в этом году были случаи обращений с ожогами, которые были получены через одежду. Пострадало много детей. Оказывается, что такое возможно в условиях аномально высоких температур воздуха, поскольку одежда не защищает от ультрафиолета.

Для защиты кожи от негативного влияния солнца следует использовать различные солнцезащитные средства.

«Если все же произошел ожог, то нужно пользоваться мази, в составе которых есть сок алоэ и/или патенол, а также противоожоговые гелевые салфетки», — отмечает Александр Федейкин.

Жажда = все!

С повышением среднесуточных температур организм требует смены режима питания. Это необходимо для его комфортного самочувствия в изменившихся погодных условиях.

Татьяна Гарцман, врач-диетолог, терапевт, кандидат медицинских наук, обращает особое внимание на то, что в жаркую погоду следует отказаться от курения, поскольку это фактор, провоцирующий сердечно-сосудистые заболевания, и исключить алкоголь в любых его проявлениях и вне зависимости от его крепости.

«В жаркую погоду не стоит употреблять чрезмерно жирную (в том числе колбасные изделия) и жареную пищу, слишком большое количество простых углеводов, а именно сахар, мед, варенье, сладкие газированные напитки. Следует ограничить употребление острых приправ и соленой пищи. Однако, поскольку соль задерживает в организме воду, то совсем исключать соленую пищу не стоит», — добавляет специалист.

В летнее время, когда устанавливаются высокие температуры, рекомендуется включить в свое меню больше растительной пищи (фрукты, ягоды, овощи), «легкий» белок (морепродукты, рыба, нежирное мясо птицы), кисломолочные напитки, творог и сыры средней жирности, чистую воду, несладкий натуральный квас, зеленый чай.

Также в жаркую погоду стоит увеличить количество выпиваемой жидкости относительно нормы, которая в обычные дни составляет 1,5-2 литра.