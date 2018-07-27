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Михалкова рассказала о развале «Уральских пельменей»
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Михалкова рассказала о развале «Уральских пельменей» 

Дни.ру 40 минут назад
Фото: Дни.ру
Участница комедийного проекта Юлия Михалкова прокомментировала информацию о его распаде. Новость артистка узнала за чашкой кофе из газет.
Слухи о распаде «Уральских пельменей» появились в социальных сетях и СМИ. Информация появились после того, как несколько артистов шоу не появились на июльских концертах в Анапе, Геленджике, Сочи и Адлере.
Тем не менее, Юлия Михалкова, узнав о предположениях поклонников, развеяла слухи, сообщает Ura.ru. (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены — прим. ред.). «За чашечкой кофе прочла сейчас утренние газеты. С удивлением узнала, что, оказывается, „Уральские Пельмени“ огогоооо — рррразбежались! Ответственно заявляю: Мы — вместе и, сомкнув ряды, уверенно идем в светлое юмористическое будущее. Новый шаг завтра вечером — концерт в Москве», — написала она на своей страничке в Instagram.
Ранее артисты сами объявили о своем отсутствии на выступлениях. Пост был опубликован в микроблоге Вячеслава Мясникова. Поклонники шоу предположили, что проект распался после разлада с экс-директором шоу Сергеем Нетиевским.
О конфликте артисты открыто не говорят, однако россияне предположили, что выступления коллектива в неполном составе, а также грядущее выступление отсутствующих комиков осенью под брендом «Ваши пельмени» якобы говорят именно о распаде шоу.
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