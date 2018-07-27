Михалкова рассказала о развале «Уральских пельменей»

Участница комедийного проекта Юлия Михалкова прокомментировала информацию о его распаде. Новость артистка узнала за чашкой кофе из газет.

Геленджике, Слухи о распаде «Уральских пельменей» появились в социальных сетях и СМИ. Информация появились после того, как несколько артистов шоу не появились на июльских концертах в Анапе Сочи и Адлере.

Тем не менее, Юлия Михалкова , узнав о предположениях поклонников, развеяла слухи, сообщает Ura.ru. (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены — прим. ред.). «За чашечкой кофе прочла сейчас утренние газеты. С удивлением узнала, что, оказывается, „Уральские Пельмени“ огогоооо — рррразбежались! Ответственно заявляю: Мы — вместе и, сомкнув ряды, уверенно идем в светлое юмористическое будущее. Новый шаг завтра вечером — концерт в Москве », — написала она на своей страничке в Instagram.

Ранее артисты сами объявили о своем отсутствии на выступлениях. Пост был опубликован в микроблоге Вячеслава Мясникова . Поклонники шоу предположили, что проект распался после разлада с экс-директором шоу Сергеем Нетиевским.

О конфликте артисты открыто не говорят, однако россияне предположили, что выступления коллектива в неполном составе, а также грядущее выступление отсутствующих комиков осенью под брендом «Ваши пельмени» якобы говорят именно о распаде шоу.

Подписывайтесь на наш канал в «Яндекс. Дзене»!