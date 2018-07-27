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Михалкова прокомментировала слухи о распаде «Уральских пельменей»
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Михалкова прокомментировала слухи о распаде «Уральских пельменей» 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Актриса Юлия Михалкова опровергла слухи о распаде коллектива «Уральские пельмени». Те появились после того, как несколько артистов не появились на гастролях в Краснодарском крае.
«За чашечкой кофе прочла сейчас утренние газеты. С удивлением узнала, что, оказывается, «Уральские Пельмени» ого-го — разбежались! Ответственно заявляю: Мы — вместе и, сомкнув ряды, уверенно идем в светлое юмористическое будущее», — сообщила актриса Юлия Михалкова на своей странице в Instagram.
Кроме Михалковой на выступлениях в нескольких городах Краснодарского края не были Андрей Рожков и Вячеслав Мясников, но они предупреждали о своем отсутствии задолго до концертов, однако некоторые комментаторы не поверили, напомнив, что разлад мог произойти после ссоры коллектива «Уральские пельмени» с бывшим директором шоу Сергеем Нетиевским.
Ранее Преображенский районный суд Москвы обязал компанию бывшего директора «Уральских пельменей» Сергея Нетиевского выплатить коллективу более 5 млн рублей.
Напомним, Юлия Михалкова подала документы для регистрации кандидатом на выборах в городскую думу Екатеринбурга.
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