Ещё
Мультисервисный центр обслуживания открыл Ростелеком в Ангарске
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Мультисервисный центр обслуживания открыл Ростелеком в Ангарске 

АиФ Иркутск 1 час назад
Фото: АиФ Иркутск
В Ангарске, крупнейшем промышленном городе Иркутской области, компания «Ростелеком — Розничные системы» (дочернее предприятие ПАО «Ростелеком») открыла новый офис в формате мобильного острова. Он расположен в торговом центре «Фестиваль» в 192-й квартале.
В центре продаж и обслуживания ангарчане могут подключить все услуги связи «Ростелекома», в том числе «Интерактивное ТВ», «Домашний Интернет», домашний телефон или мобильную связь. Чем больше услуг использует абонент «Ростелекома», тем выгоднее для него условия обслуживания и скидки. В зоне тестирования можно получить консультацию и самостоятельно освоить управление «Интерактивным ТВ» — воспользоваться паузой и записью прямого эфира, попробовать заказать фильм в «Видеопрокате», изучить коллекцию песен в сервисе «Караоке» и др.
«Все услуги «Ростелекома» готовы под ключ, необходимое абонентское оборудованием — высокоскоростной Wi-Fi-роутер, ТВ-приставку или современный телефонный аппарат сотрудник компании доставит в момент подключения услуг, — отмечает руководитель продаж и обслуживания Иркутского филиала ООО «Ростелеком — Розничные системы» Мария Ким. — Теперь абонентам будет удобнее обращаться к нам с любым вопросом: за получением информации или подключением услуг».
Клиентам центра продаж и обслуживания доступны дополнительные сервисы: страхование, денежные переводы, погашение кредитов, выдача заказов из интернет-магазинов, рассрочка на абонентское оборудование — современные телефоны и смартфоны.
«Я пришла узнать, можно ли в 85-ом квартале подключить интерактивное телевидение, и была приятно удивлена, с каким вниманием ко мне отнеслись сотрудники офиса, и как здесь комфортно, а главное — оперативно обслуживают, — поделилась впечатлениями ангарчанка Лилия Макарова. — Кстати, услуга, которой мы интересуемся, в нашем квартале есть, и мы будем ее подключать».
Офис работает ежедневно с 10:00 до 22:00 без выходных и перерыва на обед.
Реклама
АиФ Иркутск: последние новости
Иркутский альпинист сорвался с горы и погиб в Пакистане Иркутян приглашают посмотреть самое долгое в XXI веке лунное затмение Начало грибного сезона. Какие грибы и где собирать в Иркутской области?
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Исчез повод обсуждать крымский вопрос»90
Кобзон находится в реанимации96
В Крыму рассказали о крахе Макаревича133
Пушкина разнесла Поклонскую из-за пенсий746
СМИ узнали о подготовке нового удара США73
Видео
03:32
Трамп разгромил ЕС: очередь за Россией
Экономика Ближний Восток
01:02
В тарелке Путина в ЮАР оказалось «что-то зеленое»
Политика
04:15
Пока вы спали: Россиян пропишут на дачах
Общество
00:46
Массовая драка депутатов попала на видео
В мире Криминал
02:50
«Новые» украинские минометы и мины показали на видео
Оружие Армия
03:18
В Крыму рассказали о крахе Макаревича
Общество
00:58
Люди выстроились в живую цепь ради спасения утопающих
Происшествия
05:30
«Яндекс» слил в Сеть зарплаты россиян
Интернет Наука и техника
00:45
Снос «Дома-2» грозит катастрофой Бородиной
Шоу-бизнес
00:54
Полицейские отправили россиянина в кому из-за стакана
Криминал Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение