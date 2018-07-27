Мультисервисный центр обслуживания открыл Ростелеком в Ангарске

В центре продаж и обслуживания ангарчане могут подключить все услуги связи «Ростелекома», в том числе «Интерактивное ТВ», «Домашний Интернет», домашний телефон или мобильную связь. Чем больше услуг использует абонент «Ростелекома», тем выгоднее для него условия обслуживания и скидки. В зоне тестирования можно получить консультацию и самостоятельно освоить управление «Интерактивным ТВ» — воспользоваться паузой и записью прямого эфира, попробовать заказать фильм в «Видеопрокате», изучить коллекцию песен в сервисе «Караоке» и др.

«Все услуги «Ростелекома» готовы под ключ, необходимое абонентское оборудованием — высокоскоростной Wi-Fi-роутер, ТВ-приставку или современный телефонный аппарат сотрудник компании доставит в момент подключения услуг, — отмечает руководитель продаж и обслуживания Иркутского филиала ООО «Ростелеком — Розничные системы» Мария Ким. — Теперь абонентам будет удобнее обращаться к нам с любым вопросом: за получением информации или подключением услуг».

Клиентам центра продаж и обслуживания доступны дополнительные сервисы: страхование, денежные переводы, погашение кредитов, выдача заказов из интернет-магазинов, рассрочка на абонентское оборудование — современные телефоны и смартфоны.

«Я пришла узнать, можно ли в 85-ом квартале подключить интерактивное телевидение, и была приятно удивлена, с каким вниманием ко мне отнеслись сотрудники офиса, и как здесь комфортно, а главное — оперативно обслуживают, — поделилась впечатлениями ангарчанка Лилия Макарова . — Кстати, услуга, которой мы интересуемся, в нашем квартале есть, и мы будем ее подключать».

Офис работает ежедневно с 10:00 до 22:00 без выходных и перерыва на обед.

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