На Дальнем Востоке заработал новый комплекс по переработке рыбы

Рыбоперерабатывающий комплекс производительностью 132 тонны продукции в сутки введен в эксплуатацию на территории опережающего развития «Камчатка».

Комплекс расположен в долине реки Ука, впадающей в Берингово море. За семь месяцев построен производственный цех, холодильное отделение, дизельная электростанция, мужское и женское общежитие, столовая, склад и другие производственные помещения.