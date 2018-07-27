В Ташкенте появится первый в Узбекистане небоскреб высотой 200 метров 

Ташкент, 27 июля /Синьхуа/ — В центре столицы Узбекистана будет построен первый в стране небоскреб высотой 200 метров. Об этом сообщили в четверг местные СМИ.
45-этажное здание разместится на территории Tashkent City. Разработкой конструкции небоскреба занимается японская проектная организация Nihon Sekkei, управлением процессом строительства — французская компания Bureau Veritas, внешним обликом и дизайном — международное архитектурное бюро DP Architects.
Строительные работы планируется начать в ноябре. —0—