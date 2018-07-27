Создание промышленного кластера в провинции Чжэцзян

Шаосин /пров. Чжэцзян/, 26 июля / Синьхуа / — Начиная с 2010 года в районе Кэцяо городского округа Шаосин /провинция Чжэцзян, Восточный Китай/ 115 предприятий по окрашиванию и печати на тканях, изначально распределенные по 11 поселкам /улицам или районам развития/, были объединены в 57 предприятий. Все они были сконцентрированы в промышленном парке Биньхай. Внутри кластера в основном уже завершено строительство инфраструктуры. В 2017 году в районе Хэцяо рост общей реальной стоимости продукции предприятий по окрашиванию и печати на тканях составил 20,3 проц по сравнению с прошлым годом.

Шаосин /пров. Чжэцзян/, 26 июля /Синьхуа/ — Начиная с 2010 года в районе Кэцяо городского округа Шаосин /провинция Чжэцзян, Восточный Китай/ 115 предприятий по окрашиванию и печати на тканях, изначально распределенные по 11 поселкам /улицам или районам развития/, были объединены в 57 предприятий. Все они были сконцентрированы в промышленном парке Биньхай. Внутри кластера в основном уже завершено строительство инфраструктуры. В 2017 году в районе Хэцяо рост общей реальной стоимости продукции предприятий по окрашиванию и печати на тканях составил 20,3 проц по сравнению с прошлым годом.

Шаосин /пров. Чжэцзян/, 26 июля /Синьхуа/ — Начиная с 2010 года в районе Кэцяо городского округа Шаосин /провинция Чжэцзян, Восточный Китай/ 115 предприятий по окрашиванию и печати на тканях, изначально распределенные по 11 поселкам /улицам или районам развития/, были объединены в 57 предприятий. Все они были сконцентрированы в промышленном парке Биньхай. Внутри кластера в основном уже завершено строительство инфраструктуры. В 2017 году в районе Хэцяо рост общей реальной стоимости продукции предприятий по окрашиванию и печати на тканях составил 20,3 проц по сравнению с прошлым годом.

Шаосин /пров. Чжэцзян/, 26 июля /Синьхуа/ — Начиная с 2010 года в районе Кэцяо городского округа Шаосин /провинция Чжэцзян, Восточный Китай/ 115 предприятий по окрашиванию и печати на тканях, изначально распределенные по 11 поселкам /улицам или районам развития/, были объединены в 57 предприятий. Все они были сконцентрированы в промышленном парке Биньхай. Внутри кластера в основном уже завершено строительство инфраструктуры. В 2017 году в районе Хэцяо рост общей реальной стоимости продукции предприятий по окрашиванию и печати на тканях составил 20,3 проц по сравнению с прошлым годом.

Шаосин /пров. Чжэцзян/, 26 июля /Синьхуа/ — Начиная с 2010 года в районе Кэцяо городского округа Шаосин /провинция Чжэцзян, Восточный Китай/ 115 предприятий по окрашиванию и печати на тканях, изначально распределенные по 11 поселкам /улицам или районам развития/, были объединены в 57 предприятий. Все они были сконцентрированы в промышленном парке Биньхай. Внутри кластера в основном уже завершено строительство инфраструктуры. В 2017 году в районе Хэцяо рост общей реальной стоимости продукции предприятий по окрашиванию и печати на тканях составил 20,3 проц по сравнению с прошлым годом.

Шаосин /пров. Чжэцзян/, 26 июля /Синьхуа/ — Начиная с 2010 года в районе Кэцяо городского округа Шаосин /провинция Чжэцзян, Восточный Китай/ 115 предприятий по окрашиванию и печати на тканях, изначально распределенные по 11 поселкам /улицам или районам развития/, были объединены в 57 предприятий. Все они были сконцентрированы в промышленном парке Биньхай. Внутри кластера в основном уже завершено строительство инфраструктуры. В 2017 году в районе Хэцяо рост общей реальной стоимости продукции предприятий по окрашиванию и печати на тканях составил 20,3 проц по сравнению с прошлым годом.