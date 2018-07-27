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В Приморье планируют открыть дальневосточный центр композитных технологий
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В Приморье планируют открыть дальневосточный центр композитных технологий 

ТАСС 46 минут назад
ВЛАДИВОСТОК, 27 июля. /ТАСС/. Средне-Невский судостроительный завод и Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) планируют открыть в Приморье Дальневосточный центр композитных технологий. Об этом сообщил ТАСС на первом Дальневосточном морском салоне во Владивостоке инженер кафедры электроники и средств связи Инженерной школы ДВФУ Александр Карташев.
"Мы хотим соединить их (Средне-Невского судостроительного завода) практические наработки с нашим интеллектуальным и рабочим багажом и открыть здесь Дальневосточный центр композитных технологий", — сказал он.
Карташев отметил, что Владивосток — оптимальный вариант для центра, так как здесь есть опытные специалисты, кроме того он должен быть привязан к испытательной базе ДВФУ.
Как пояснил ТАСС директор Инженерной школы ДВФУ Александр Беккер, центр будет заниматься разработкой конструкций судов, технологий изготовления и другими работами в этой области.
Проблемы и перспективы композитного кораблестроения на Дальнем Востоке обсуждаются на сессиях первого международного дальневосточного Морского салона, который проходит во Владивостоке с 26 по 28 июля. В нем участвуют более 1,5 тыс. человек из России и стран Азиатско-Тихоокеанского региона, в том числе представители судостроительных и судоремонтных компаний.
Участники салона рассмотрят проблемы судостроения, инфраструктуры и логистики и регулирования отрасли. Центральным событием станет пленарное заседание «Водный транспорт в эпоху цифровизации и новых технологий».
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