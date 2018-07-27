Ещё
К берегу Оби прибило тело мужчины
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

К берегу Оби прибило тело мужчины 

ngs.ru 46 минут назад
Фото: ngs.ru
Вечером 26 июля новосибирские спасатели достали из Оби труп мужчины.
Очевидцы заметили, что тело прибило к берегу в районе Октябрьского моста и позвонили спасателям около 7 часов вечера.
«Отправили туда оперативную группу, нашли действительно тело мужчины в одежде — относительно тёплой и без обуви. Похож на рыбака», — рассказал корреспонденту НГС заместитель начальника МАСС Константин Максимов. По его данным, человек, которого достали из реки, умер давно. Документов при нём не было.
Спасатели передали тело полицейским.
В полиции и следственном управлении ситуацию не комментируют.
ngs.ru: последние новости
Пропавшего школьника нашли прохожие рядом с МЖК Фото: с крыши «Дома под строкой» пропала вечная вывеска «Росгосстраха» Военные с «Красухами» ослепили самолёты противника на учениях в Новосибирской области
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп разгромил ЕС в торговой войне: очередь за Россией
Массовую драку украинских депутатов сняли на видео15
«Не спать»: Путин подшутил над делегацией на БРИКС45
Юлия Скрипаль вернется в Россию34
Стало известно о тяжелом состоянии Кобзона119
Видео
03:32
Трамп разгромил ЕС в торговой войне: очередь за Россией
Экономика Ближний Восток
Массовую драку украинских депутатов сняли на видео
В мире Украина
01:23
Сотни мигрантов прорвались в Испанию
В мире Европа
00:40
Названа возможная причина пожаров в Греции
В мире Пожары
01:09
Меркель произвела фурор на красной дорожке
Европа В мире
04:50
Познер рассказал, кто на самом деле упразднил СССР
Общество
Путин выступает на саммите БРИКС
Политика
00:47
Украинских военных в Донбассе накрыло стихийное бедствие
Украина В мире
01:30
Матвиенко вспомнила ситуацию 90-х с пенсиями
Личный счет Экономика
02:54
Ансамбль Александрова разрушил «планы» Минобороны
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение