К берегу Оби прибило тело мужчины

Вечером 26 июля новосибирские спасатели достали из Оби труп мужчины.

Очевидцы заметили, что тело прибило к берегу в районе Октябрьского моста и позвонили спасателям около 7 часов вечера.

«Отправили туда оперативную группу, нашли действительно тело мужчины в одежде — относительно тёплой и без обуви. Похож на рыбака», — рассказал корреспонденту НГС заместитель начальника МАСС Константин Максимов . По его данным, человек, которого достали из реки, умер давно. Документов при нём не было.

Спасатели передали тело полицейским.

В полиции и следственном управлении ситуацию не комментируют.