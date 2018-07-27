Рафтинг в ландшафтном парке Цзюваньси

Цзыгуй /пров. Хубэй/, 26 июля / Синьхуа / — Большой популярностью у туристов пользуется спуск по воде в ландшафтном парке Цзюваньси в уезде Цзыгуй /провинция Хубэй, Центральный Китай /. Это увлекательное занятие позволяет и получить немного адреналина, и насладиться прохладой посреди красивых пейзажей. Фотографии Синьхуа

Цзыгуй /пров. Хубэй/, 26 июля /Синьхуа/ — Большой популярностью у туристов пользуется спуск по воде в ландшафтном парке Цзюваньси в уезде Цзыгуй /провинция Хубэй, Центральный Китай/. Это увлекательное занятие позволяет и получить немного адреналина, и насладиться прохладой посреди красивых пейзажей. Фотографии Синьхуа

Цзыгуй /пров. Хубэй/, 26 июля /Синьхуа/ — Большой популярностью у туристов пользуется спуск по воде в ландшафтном парке Цзюваньси в уезде Цзыгуй /провинция Хубэй, Центральный Китай/. Это увлекательное занятие позволяет и получить немного адреналина, и насладиться прохладой посреди красивых пейзажей. Фотографии Синьхуа

Цзыгуй /пров. Хубэй/, 26 июля /Синьхуа/ — Большой популярностью у туристов пользуется спуск по воде в ландшафтном парке Цзюваньси в уезде Цзыгуй /провинция Хубэй, Центральный Китай/. Это увлекательное занятие позволяет и получить немного адреналина, и насладиться прохладой посреди красивых пейзажей. Фотографии Синьхуа

Цзыгуй /пров. Хубэй/, 26 июля /Синьхуа/ — Большой популярностью у туристов пользуется спуск по воде в ландшафтном парке Цзюваньси в уезде Цзыгуй /провинция Хубэй, Центральный Китай/. Это увлекательное занятие позволяет и получить немного адреналина, и насладиться прохладой посреди красивых пейзажей. Фотографии Синьхуа

Цзыгуй /пров. Хубэй/, 26 июля /Синьхуа/ — Большой популярностью у туристов пользуется спуск по воде в ландшафтном парке Цзюваньси в уезде Цзыгуй /провинция Хубэй, Центральный Китай/. Это увлекательное занятие позволяет и получить немного адреналина, и насладиться прохладой посреди красивых пейзажей. Фотографии Синьхуа