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Рафтинг в ландшафтном парке Цзюваньси
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Рафтинг в ландшафтном парке Цзюваньси 

ИА Синьхуа 48 минут назад
Фото: ИА Синьхуа
Цзыгуй /пров. Хубэй/, 26 июля /Синьхуа/ — Большой популярностью у туристов пользуется спуск по воде в ландшафтном парке Цзюваньси в уезде Цзыгуй /провинция Хубэй, Центральный Китай/. Это увлекательное занятие позволяет и получить немного адреналина, и насладиться прохладой посреди красивых пейзажей. Фотографии Синьхуа
Цзыгуй /пров. Хубэй/, 26 июля /Синьхуа/ — Большой популярностью у туристов пользуется спуск по воде в ландшафтном парке Цзюваньси в уезде Цзыгуй /провинция Хубэй, Центральный Китай/. Это увлекательное занятие позволяет и получить немного адреналина, и насладиться прохладой посреди красивых пейзажей. Фотографии Синьхуа
Цзыгуй /пров. Хубэй/, 26 июля /Синьхуа/ — Большой популярностью у туристов пользуется спуск по воде в ландшафтном парке Цзюваньси в уезде Цзыгуй /провинция Хубэй, Центральный Китай/. Это увлекательное занятие позволяет и получить немного адреналина, и насладиться прохладой посреди красивых пейзажей. Фотографии Синьхуа
Цзыгуй /пров. Хубэй/, 26 июля /Синьхуа/ — Большой популярностью у туристов пользуется спуск по воде в ландшафтном парке Цзюваньси в уезде Цзыгуй /провинция Хубэй, Центральный Китай/. Это увлекательное занятие позволяет и получить немного адреналина, и насладиться прохладой посреди красивых пейзажей. Фотографии Синьхуа
Цзыгуй /пров. Хубэй/, 26 июля /Синьхуа/ — Большой популярностью у туристов пользуется спуск по воде в ландшафтном парке Цзюваньси в уезде Цзыгуй /провинция Хубэй, Центральный Китай/. Это увлекательное занятие позволяет и получить немного адреналина, и насладиться прохладой посреди красивых пейзажей. Фотографии Синьхуа
Цзыгуй /пров. Хубэй/, 26 июля /Синьхуа/ — Большой популярностью у туристов пользуется спуск по воде в ландшафтном парке Цзюваньси в уезде Цзыгуй /провинция Хубэй, Центральный Китай/. Это увлекательное занятие позволяет и получить немного адреналина, и насладиться прохладой посреди красивых пейзажей. Фотографии Синьхуа
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