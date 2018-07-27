Прописку в домах на садовых участках хотят упростить

«Фактически многие объединения (садовые товарищества. — Ред.) в значительном объеме стали выполнять функции по оказанию коммунальных услуг, управлению жилым и нежилым фондом», — сообщили в пресс-службе ведомства.

При этом регистрироваться в таких домах закон напрямую запрещает, и такую прописку можно оформить лишь по решению суда. Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: Все в сад: регистрацию в домах на садовых участках намерены упростить