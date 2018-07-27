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В Красноярске достроили храм в память о погибших сотрудниках ФСБ
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В Красноярске достроили храм в память о погибших сотрудниках ФСБ 

sibnovosti.ru 53 минуты назад
Фото: sibnovosti.ru
Сегодня, 27 июля, митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон освятит храм преподобного Илии Муромского Печерского, построенный в парке «Гвардейский» в Советском районе.
Святыню решили возвести в 2013 году в память о сотрудниках ФСБ, погибших при исполнении служебных обязанностей. Строительство храма началось в 2015 году.
«Место для строительства часовни выбрано не случайно: летом 1942 года в Красноярске была сформирована 78-я добровольческая стрелковая бригада, боевая подготовка которой проходила в парке Гвардейский. В июле 2016 были освящены купола строящегося храма. Чин освящения возглавил Митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон», — рассказали в Красноярской епархии.
Отмечается, что с начала 90-х годов жители микрорайоне Зеленая Роща просили возвести храм именно в Гвардейском парке.
Фото: kerpc.ru
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