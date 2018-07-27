Ещё
Два человека прыгнули в Москву-реку с моста в «Зарядье»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Два человека прыгнули в Москву-реку с моста в «Зарядье» 

Мослента 1 час назад
Двое экстремалов прыгнули в Москву-реку с «Парящего моста» в парке «Зарядье». Об этом сообщается в Telegram-канале «Московские новости». Очевидцы разместили видеозаписи произошедшего в социальных сетях.
На кадрах видно толпу народа на мосту. Кроме того, камера выхватила теплоход, который в это время проходил по реке.
К молодым людям поспешили стражи порядка. Они помогли им выбраться на берег и увезли в отделение полиции для дачи показаний, передает «Федеральное агентство новостей». Об их дальнейшей судьбе неизвестно.
Мослента: последние новости
Московские лифты станут менее шумными В Москве задумались о каршеринге для инвалидов «Работать с уродством, как с частью архитектурной истории города»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп разгромил ЕС в торговой войне: очередь за Россией
Массовую драку украинских депутатов сняли на видео15
«Не спать»: Путин подшутил над делегацией на БРИКС47
Юлия Скрипаль вернется в Россию34
Стало известно о тяжелом состоянии Кобзона119
Видео
03:32
Трамп разгромил ЕС в торговой войне: очередь за Россией
Экономика Ближний Восток
Массовую драку украинских депутатов сняли на видео
В мире Украина
01:23
Сотни мигрантов прорвались в Испанию
В мире Европа
00:40
Названа возможная причина пожаров в Греции
В мире Пожары
01:09
Меркель произвела фурор на красной дорожке
Европа В мире
04:50
Познер рассказал, кто на самом деле упразднил СССР
Общество
Путин выступает на саммите БРИКС
Политика
00:47
Украинских военных в Донбассе накрыло стихийное бедствие
Украина В мире
01:30
Матвиенко вспомнила ситуацию 90-х с пенсиями
Личный счет Экономика
02:54
Ансамбль Александрова разрушил «планы» Минобороны
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение