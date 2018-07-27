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Шанхай и Минск подпишут соглашение о сотрудничестве
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Шанхай и Минск подпишут соглашение о сотрудничестве 

ИА Синьхуа 1 час назад
Об этом шла речь в четверг на встрече мэра Минска Андрея Шорца и делегации из шанхайского района Новый Пудун, сообщает агентство БЕЛТА.
Документ предполагается подписать на первой Международной китайской выставке импортных товаров и услуг /China International Import Expo/, которая состоится в Шанхае в ноябре. «Мы уже отрабатываем подписание соглашения между Минском и Шанхаем. А сегодня поступило предложение рассмотреть такое соглашение между Московским районом нашей столицы и районом Новый Пудун. Думаю, оно тоже будет подписано, потому что заинтересованы обе стороны», — рассказал по итогам встречи мэр белорусской столицы.
Стороны обсудили направления перспективного взаимодействия. «Это туризм, в том числе деловой и спортивный, экономическое сотрудничество, причем хочется, чтобы шанхайские компании пришли не только на территорию „Великого камня“, но и в СЭЗ, другие инвестплощадки. Нам интересны любые компании, которые позволят создавать рабочие места и платить достойную зарплату. В любых секторах экономики мы их будем поддерживать», — сказал мэр Минска. —0—
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