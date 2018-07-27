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В Мексике пропала секретарь турецкого посольства
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В Мексике пропала секретарь турецкого посольства 

РИА Новости 1 час назад
Фото: CC BY-SA 2.0 / Kasper Christensen / Mexico City
МЕХИКО, 27 июл — РИА Новости. Генеральная прокуратура Мехико ведет расследование обстоятельств исчезновения в столице страны секретаря посольства Турции.
"Начало специальное расследование в связи с заявленным преступлением о пропаже или безвестном отсутствии женщины 29 лет, по национальности — турчанки, ее местонахождение неизвестно со 2 июля", — говорится в сообщении ведомства.
О факте пропажи стало известно в среду, когда советник посольства Турции сообщил об этом в прокуратуру. Пропавшая женщина работала вторым секретарем консульства, отмечает портал Milenio. По данным работников посольства, со 2 по 16 июля пропавшая женщина выходила на связь исключительно по электронной почте, уведомив коллег, что заболела и ездила по больницам.
В итоге посольские работники обеспокоились, приехали к дипломату домой и оставили там сообщение 17 июля. Ответа не было, и только 23 июля с ее электронного адреса пришло письмо без содержания, после чего посольство и обратилось в правоохранительные органы.
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