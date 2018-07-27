В Мексике пропала секретарь турецкого посольства

"Начало специальное расследование в связи с заявленным преступлением о пропаже или безвестном отсутствии женщины 29 лет, по национальности — турчанки, ее местонахождение неизвестно со 2 июля", — говорится в сообщении ведомства.

О факте пропажи стало известно в среду, когда советник посольства Турции сообщил об этом в прокуратуру . Пропавшая женщина работала вторым секретарем консульства, отмечает портал Milenio. По данным работников посольства, со 2 по 16 июля пропавшая женщина выходила на связь исключительно по электронной почте, уведомив коллег, что заболела и ездила по больницам.