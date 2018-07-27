В Ташкенте обсудили перспективы культурного обмена в сфере народного творчества

Ташкент, 27 июля / Синьхуа / — На заседании Азиатского комитета «Сказительское искусство» были обсуждены вопросы расширения культурного обмена между государствами-членами комитета, сообщило в четверг информагентство УзА.

Таджикистана, Республики Корея и Узбекистана. Особое внимание было уделено популяризации фольклорного искусства, отображающего вековые обычаи и традиции государств-членов комитета. В мероприятии приняли участие ученые-фольклористы, деятели культуры из Кыргызстана

Данная организация создана в 2009 году в Республике Корея с участием министерств культуры стран Центральной Азии. —0—