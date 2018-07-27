Ещё
В Ташкенте обсудили перспективы культурного обмена в сфере народного творчества
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Ташкенте обсудили перспективы культурного обмена в сфере народного творчества 

ИА Синьхуа 1 час назад
Ташкент, 27 июля /Синьхуа/ — На заседании Азиатского комитета «Сказительское искусство» были обсуждены вопросы расширения культурного обмена между государствами-членами комитета, сообщило в четверг информагентство УзА.
Особое внимание было уделено популяризации фольклорного искусства, отображающего вековые обычаи и традиции государств-членов комитета. В мероприятии приняли участие ученые-фольклористы, деятели культуры из Кыргызстана, Таджикистана, Республики Корея и Узбекистана.
Данная организация создана в 2009 году в Республике Корея с участием министерств культуры стран Центральной Азии. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
В Узбекистане ввели новый порядок регистрации иностранцев В Ташкенте появится первый в Узбекистане небоскреб высотой 200 метров Результаты исследования предоставили новые свидетельства происхождения и распространения зауроподовых динозавров
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп разгромил ЕС в торговой войне: очередь за Россией
Массовую драку украинских депутатов сняли на видео13
«Не спать»: Путин подшутил над делегацией на БРИКС46
Юлия Скрипаль вернется в Россию31
Стало известно о тяжелом состоянии Кобзона119
Видео
03:32
Трамп разгромил ЕС в торговой войне: очередь за Россией
Экономика Ближний Восток
Массовую драку украинских депутатов сняли на видео
В мире Украина
01:23
Сотни мигрантов прорвались в Испанию
В мире Европа
00:40
Названа возможная причина пожаров в Греции
В мире Пожары
01:09
Меркель произвела фурор на красной дорожке
Европа В мире
04:50
Познер рассказал, кто на самом деле упразднил СССР
Общество
Путин выступает на саммите БРИКС
Политика
00:47
Украинских военных в Донбассе накрыло стихийное бедствие
Украина В мире
01:30
Матвиенко вспомнила ситуацию 90-х с пенсиями
Личный счет Экономика
02:54
Ансамбль Александрова разрушил «планы» Минобороны
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение