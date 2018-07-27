Сказали? Сделаем: в областном центре Приморья ремонтируют плохие лестницы

В скором времени на 85 улицах Владивостока появятся новые железобетонные лестницы.

Сейчас ремонтные работы ведут в районе остановках транспорта Верхнепортовой, 32, Аллилуева,8 и по ул. Сабанеева.