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Сказали? Сделаем: в областном центре Приморья ремонтируют плохие лестницы
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Сказали? Сделаем: в областном центре Приморья ремонтируют плохие лестницы 

АиФ-Владивосток 1 час назад
Фото: АиФ-Владивосток
В скором времени на 85 улицах Владивостока появятся новые железобетонные лестницы.
Сейчас ремонтные работы ведут в районе остановках транспорта Верхнепортовой, 32, Аллилуева,8 и по ул. Сабанеева.
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