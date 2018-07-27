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Сказали? Сделаем: в областном центре Приморья ремонтируют плохие лестницы
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Сказали? Сделаем: в областном центре Приморья ремонтируют плохие лестницы
АиФ-Владивосток
1 час назад
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Фото:
АиФ-Владивосток
В скором времени на 85 улицах
Владивостока
появятся новые железобетонные лестницы.
Сейчас ремонтные работы ведут в районе остановках транспорта Верхнепортовой, 32, Аллилуева,8 и по ул. Сабанеева.
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