Военные КНДР и Южной Кореи продолжат 31 июля переговоры по военным вопросам

По данным ведомства, переговоры состоятся в пограничном пункте Пханмунджом в демилитаризованной зоне между двумя корейскими государствами. Как уже сообщалось, там же 27 апреля состоялась встреча президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и главы КНДР Ким Чен Ына , которые договорились прекратить конфронтацию и наладить сотрудничество.

"На нынешних переговорах военачальники Юга и Севера обсудят направления реализации в военной области Пханмунджрмской декларации лидеров от 27 апреля", — сообщили в пресс-службе.

Это будет уже второй раунд переговоров военных КНДР и Республики Корея после саммита в этом году. Первый состоялся 14 июля и на нем была достигнута договоренность о полном восстановлении линий экстренной связи, в частности, для предотвращения вооруженных инцидентов.