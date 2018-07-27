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Военные КНДР и Южной Кореи продолжат 31 июля переговоры по военным вопросам
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Военные КНДР и Южной Кореи продолжат 31 июля переговоры по военным вопросам 

РИА Новости 47 минут назад
Фото: ТАСС
ТОКИО, 27 июл — РИА Новости. КНДР и Южная Корея продолжат 31 июля переговоры по военным вопросам на генеральском уровне, сообщили РИА Новости по телефону в пресс-службе министерства обороны.
По данным ведомства, переговоры состоятся в пограничном пункте Пханмунджом в демилитаризованной зоне между двумя корейскими государствами. Как уже сообщалось, там же 27 апреля состоялась встреча президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и главы КНДР Ким Чен Ына, которые договорились прекратить конфронтацию и наладить сотрудничество.
"На нынешних переговорах военачальники Юга и Севера обсудят направления реализации в военной области Пханмунджрмской декларации лидеров от 27 апреля", — сообщили в пресс-службе.
Это будет уже второй раунд переговоров военных КНДР и Республики Корея после саммита в этом году. Первый состоялся 14 июля и на нем была достигнута договоренность о полном восстановлении линий экстренной связи, в частности, для предотвращения вооруженных инцидентов.
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