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Иркутский альпинист сорвался с горы и погиб в Пакистане
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Иркутский альпинист сорвался с горы и погиб в Пакистане 

АиФ Иркутск 41 минуту назад
Фото: АиФ Иркутск
В горах Пакистана трагически погиб альпинист из Иркутска Сергей Глазунов, его напарник из Санкт-Петербурга Александр Гуков все ещё находится в горах и ждет помощи спасателей. Молодые люди совершали восхождение на непокоренную вершину «Латок-1», высота которой составляет 7145 метров, сообщают «Вести-Иркутск».
Подъем альпинисты начали 29 июля, а уже через четыре дня — штурм вершины. Однако погода в горах испортилась, из-за чего Сергей Глазунов сорвался и упал. Его тело нашел недалеко от базового лагеря пилот вертолета.
Старший брат Сергея Евгений Глазунов, с которым молодой человек чаще всего ходил в горы, написал на своей странице во «ВКонтакте»: «Огромное вам спасибо за слова поддержки в эту тяжёлую минуту! Мне звонят и пишут со всего мира! Спасибо вам всем! Постараемся вместе пережить самую тяжёлую в жизни утрату! Мир никогда не будет прежним, но жизнь продолжается, опускать руки никто не имеет права. Нужно спасти Саню Гукова! Не забывайте о нем, пожалуйста».
Питерский альпинист сейчас находится в горах, ему требуется помощь спасателей. Как сообщает портал «Risk», сейчас он на небольшой полке на стене на линии спуска. Из-за непогоды — сейчас там идет дождь и плотная облачность — военный вертолет не может его забрать. «Один военный вертолет сидит в Асколе. Ищем опытного местного пилота с навыками работы в горах, на высоте и с внешней спасательной подвеской. Запрашиваем всех, кого можем. Братья Баргели откликнулись из Скарду. Возможно, понадобится срочная помощь всего сообщества», — сообщает «Risk».
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