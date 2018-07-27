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«Последний из могикан»: единственный житель неизвестного племени Амазонки попал на видео
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«Последний из могикан»: единственный житель неизвестного племени Амазонки попал на видео 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Земли аборигена покрывают территорию в восемь тысяч гектаров. Мужчина охотится на животных, выращивает овощи и сооружает ямы-ловушки с заостренными кольями.
В Бразилии опубликовали видеозапись, на которой запечатлена жизнедеятельность последнего выжившего члена неизвестного амазонского племени. Ролик был сделан организацией FUNAI, которая защищает права коренных жителей страны.
Организация обязана каждый месяц доказывать тот факт, что последний житель племени все еще жив, иначе его земли отойдут местным фермерам. Данная видеозапись является таким доказательством.
Земли аборигена покрывают территорию в восемь тысяч гектаров. Мужчина охотится на животных, рубит дрова, сооружает ямы-ловушки с заостренными кольями. Кроме того, он выращивает бананы и кукурузу. Предположительно, последнему представителю безымянного племени около 55 лет.
Племя туземца подвергалось гонениям и нападкам со стороны местных фермеров уже с 1970-ых лет. В 1995 году всех его соплеменников истребили. Этот человек уже 22 года живет в полном одиночестве и изоляции, избегая контактов с внешним миром.
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