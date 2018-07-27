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В США решили ужесточить антироссийские санкции
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В США решили ужесточить антироссийские санкции 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
Председатель комитета по иностранным делам Сената Конгресса США Боб Коркер заявил, что Соединенные Штаты Америки планируют в ближайшее время одобрить законопроект, который ужесточит антироссийские санкции. Об этом передает "Вечерняя Москва".
По словам политика, специалисты в скором времени проанализируют, какими могут быть последствия санкций против России для экономики США.
Ранее в конгрессе США заявили о том, что Америка готова рассмотреть новые санкции против России. Спикер нижней палаты Пол Райан заявил, что есть много санкций, которые еще не ввели, и их следует учесть. В свою очередь, американский сенатор Рон Джонсон подчеркнул, что санкции Вашингтона против Москвы не работают, так как не оказывают страшного экономического эффекта.
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