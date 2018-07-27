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Мексиканская Pemex намерена на четверть сократить выбросы углекислого газа к 2021 г
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Мексиканская Pemex намерена на четверть сократить выбросы углекислого газа к 2021 г 

Прайм 1 час назад
МЕХИКО, 27 июл /ПРАЙМ/. Мексиканская нефтегазовая компания Pemex планирует к 2021 году сократить выбросы углекислого газа на 25% по сравнению с уровнем 2016 года, сообщил Pemex.
Также компания намерена на 60% увеличить объемы повторного использования воды.
Гендиректор компании Карлос Тревиньо подтвердил планы корпорации по сокращению масштабов воздействия на окружающую среду, говорится в сообщении.
Мексика ранее подтверждала свою приверженность положениям Парижского соглашения по климату.
Парижское соглашение по климату — первое глобальное климатическое соглашение, подписанное более чем 190 странами в декабре 2015 года, определяет мировой план действий по сдерживанию глобального потепления. Оно не предполагает отказа от ископаемого топлива и ограничения выбросов углекислого газа, однако все стороны должны принять меры по снижению выбросов, технологическому перевооружению и адаптации к изменениям климата.
США вышли из Парижского соглашения по климату в июне 2017 года, став практически единственной страной в мире, отказавшейся от него.
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