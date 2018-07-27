Лимонов посоветовал Поклонской «не хохлить»

Публицист выразил мнение, что «Поклонская потому так выпендривается и в случае „Матильды“ и сейчас с повышением пенсий, что не врубилась, — она не в Раде сидит, а в Госдуме». «Это Россия а не анархистская Украина . Тут все строже, попала в депутаты, — сиди тихо», — написал Лимонов в своем Twitter.

Он также выразил мнение, что «Пенсы (пенсии — прим. ВЗГЛЯД) ей до лампочки и Николай Два — поза, чтоб заметили».

«Не хохли, а?», — завершил Лимонов свой твит, обращаясь, предположительно, к Поклонской.

Напомним, фракция «Единая Россия» решила консолидированно поддержать проект кабмина о пенсионных изменениях, однако во время голосования в первом чтении Поклонская оказалась единственным депутатом фракции, выступившим против законопроекта.