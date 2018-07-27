Наркомафия в Колумбии предложила награду за полицейскую собаку

Колумбийская наркомафия «Клан залива» предложила около 69,5 тысячи долларов за жизнь полицейской собаки по кличке Призрак. Четвероногий страж порядка специализируется на поиске запрещенных веществ.

За последние три года Призрак обнаружил девять тонн кокаина, передает РИА Новости . Такая результативность стала причиной желания бандитов устранить собаку.