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Наркомафия в Колумбии предложила награду за полицейскую собаку
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Наркомафия в Колумбии предложила награду за полицейскую собаку 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Колумбийская наркомафия «Клан залива» предложила около 69,5 тысячи долларов за жизнь полицейской собаки по кличке Призрак. Четвероногий страж порядка специализируется на поиске запрещенных веществ.
За последние три года Призрак обнаружил девять тонн кокаина, передает РИА Новости. Такая результативность стала причиной желания бандитов устранить собаку.
Полиция приняла решение перевести Призрака на работу в международный аэропорт Боготы «Эль-Дорадо». В воздушной гавани жизнь собаки будет в безопасности.
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