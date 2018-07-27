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Американская Chesapeake продает сланцевый проект в формации Utica в США за $2 млрд
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Американская Chesapeake продает сланцевый проект в формации Utica в США за $2 млрд 

Прайм 32 минуты назад
МЕХИКО, 27 июл /ПРАЙМ/. Американская Chesapeake Energy продает свой сланцевый проект в формации Utica в штате Огайо в США за 2 миллиарда долларов компании Encino Acquisition Partners, сообщила Chesapeake.
Сделку планируется завершить в третьем квартале, практически все полученные средства компания намерена направить на погашение задолженности.
Кроме того, Chesapeake сообщила, что в 2019 году планирует увеличить добычу нефти на 10% по сравнению с текущим годом с учетом продажи активов, на 2020 год также прогнозирует рост.
Encino Acquisition Partners была создана в 2017 году канадским инвестиционным фондом Canada Pension Plan Investment Board и американской Encino Energy для приобретения нефтегазовых активов в США и их разработки.
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