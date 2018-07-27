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Власти США сорвали сроки по воссоединению детей мигрантов с семьями
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Власти США сорвали сроки по воссоединению детей мигрантов с семьями 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: АР
Более 700 детей, которых разлучили с семьями при нелегальном пересечении границы США и Мексики, не вернулись в своим семьи к сроку, установленному американском судом. Об этом пишет Associated Press.
В агентстве отметили, что согласно постановлению суда к 26 июля все дети мигрантов должны были вернуться в свои семьи. При этом к означенной дате с семьями воссоединились только 1820 детей из 2500 разлученных с родителями в рамках политики «нулевой терпимости» к нелегальным мигрантам.
Ранее сообщалось, что испаноязычные конгрессмены сравнили миграционную политику США с расизмом.
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