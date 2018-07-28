Ещё
Названа цифра находящихся в США детей депортированных мигрантов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Названа цифра находящихся в США детей депортированных мигрантов 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
В США остаются 711 детей мигрантов, разлученных с родителями, свидетельствуют последние официальные данные.
По различным причинам разлученные семьи не смогли получить право на воссоединение к четвергу. Возможно, это произойдет в будущем, хотя на этой неделе экс-глава иммиграционной и таможенной полиции США предупредил, что некоторые дети больше никогда не смогут увидеть своих родителей, передает CNN.
Судьба каждого ребенка рассматривается индивидуально.
Во вторник сообщалось, что более 450 нелегальных иммигрантов были депортированы из США, хотя их дети остались в стране.
Напомним, в апреле в США была объявлена политика «нулевой терпимости» к мигрантам. Власти начали задерживать все переходящие границу семьи с детьми, после чего отправляют родителей в изоляторы, а детей — в специальные центры содержания.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Мужчина в Подмосковье впал в кому после драки с полицейскими Супруга арестованного главы Серпуховского района стала кандидатом на эту должность Дано объяснение малочисленности митингов коммунистов против пенсионного маневра
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умер избитый пьяными гаишниками россиянин376
В Госдуме обрадовали россиян180
Голодные бойцы ВСУ перестали подчиняться приказам687
«Его дни в посольстве сочтены»55
Лавров ответил на требование Армении242
Видео
00:58
Лавров ответил на требование Армении
Политика Кавказ
19:05
Хачатурову должны найти замену
Статьи Кавказ
02:48
Голодные бойцы ВСУ перестали подчиняться приказам
Армия В мире
02:29
Путин стал «новым американским президентом»
США Вещи
00:33
Решена судьба визовых центров в России
Путешествия Статьи
02:11
Скандал с госизменой в России получил развитие
Происшествия Другое
00:58
«Сверг строй Армении»: за что арестовали экс-президента
В мире Статьи
02:57
«Это чудовищное преступление»
Происшествия Статьи
00:52
Сбербанк обратился к россиянам с предостережением
Экономика Личный счет
00:56
«Сидит и пьет кофе»: что случилось с Кобзоном
Шоу-бизнес Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение