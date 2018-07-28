Названа цифра находящихся в США детей депортированных мигрантов

США остаются 711 детей мигрантов, разлученных с родителями, свидетельствуют последние официальные данные.

По различным причинам разлученные семьи не смогли получить право на воссоединение к четвергу. Возможно, это произойдет в будущем, хотя на этой неделе экс-глава иммиграционной и таможенной полиции США предупредил, что некоторые дети больше никогда не смогут увидеть своих родителей, передает CNN

Судьба каждого ребенка рассматривается индивидуально.

Во вторник сообщалось, что более 450 нелегальных иммигрантов были депортированы из США, хотя их дети остались в стране.

Напомним, в апреле в США была объявлена политика «нулевой терпимости» к мигрантам. Власти начали задерживать все переходящие границу семьи с детьми, после чего отправляют родителей в изоляторы, а детей — в специальные центры содержания.