На ВЭФ-2018 ожидают более шести тысяч участников

ВЛАДИВОСТОК , 27 июл — РИА Новости . Организаторы четвертого Восточного экономического форума (ВЭФ) ожидают в этом году участие более шести тысяч человек, сообщает администрация Приморья.

Как сообщил на заседании краевого оргштаба по подготовке четвертого ВЭФ заместитель директора фонда «Росконгресс» Игорь Павлов, в этом году увеличивается число участников мероприятия и число лидеров иностранных государств, которые посетят Приморье. Ожидается около двух тысяч представителей российских и иностранных СМИ, которые будут освещать ВЭФ.

"Динамика подтверждения участия со стороны гостей в этом году на 40% выше, чем в прошлом. По плану у нас — четыре тысячи участников, но фактически мы ожидаем более шести тысяч гостей", — сказал Павлов.

Также на заседании рассказали, что на причале во Владивостоке в дни ВЭФ пришвартуются пять парусных судов класса А — два российских парусника, два японских и один из Республики Корея . Они примут участие в международной регате, приуроченной к форуму. На борту каждого из парусников — команда из 110 курсантов. На берегу разместится «морская деревня», там пройдет ряд мероприятий регаты, также организуют пресс-центр.

Четвертый Восточный экономический форум пройдет на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском 11-13 сентября.