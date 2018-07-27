Как выглядит Южно-Сахалинск в не лучшее время года

Начало мая — не самое оптимальное время для путешествия на Сахалин, но кто сказал, что путешествовать обязательно надо только в «оптимальное» время года?

Едва самолёт вынырнул из облаков, приближаясь к Южно-Сахалинску , стало ясно: синоптики не врут — над островом низкая облачность, сопки покрыты снегом.

Мы конечно прекрасно знали, что на Дальнем Востоке сезон сдвинут относительно нашего на месяц (сентябрь там примерно соответствует нашему августу, а в начале мая весна только-только начинается) и соответствующим образом экипировались к поездке — но так хотелось увидеть внизу цветущий каштанами Киев или хотя бы начинающую зеленеть Москву

Но нет — чудес не бывает: Сахалин встречает заходящий на посадку борт заснеженными сопками.

Сойдя с трапа самолёта, мы с Серегой невольно рассмеялись — лицезрение заснеженных сопок на пронизывающем ветру неизбежно пробуждает чувство юмора — «Вот энтузиасты — 7 мая на дворе, и куда мы прилетели!». Впрочем, именно в этом и есть самый кайф таких путешествий — пропустив по чашке кофе, садимся на маршрутку, и направляемся в центр города.

Южно-Сахалинск сильно вытянут с севера на юг, и проспект Мира, главная улица города, словно ось, пронизывает его на всём протяжении. Выйдя там, где на взгляд кажется «поцентрее», понимаем, что угадали — по Коммунистическому проспекту, перпендикулярному проспекту Мира, направляемся к железнодорожному вокзалу.

А вот и площадь перед вокзалом, на которой, естественно, возвышается памятник вождю:

Фонтаны перед вокзалом:

Сахалинская железная дорога, как известно, ещё с японских времен узкоколейная. Изучаем расписание — два поезда в северную часть Сахалина до Ногликов , один чуть ближе до Тымовска и один до Томари.

А теперь осталось только разобраться с гостиницей — ага, «Пасифик Плаза» на проспекте Мира. На вид классный отель — подойдёт! Таким образом, программа поездки постепенно прояснялась — сегодня знакомимся с Южно-Сахалинском, завтра — Корсаков, послезавтра — Холмск и западное побережье острова, плюс в один из ясных дней (если таковые конечно будут) — хорошо бы забраться вон на ту возвышающуюся над городом здоровенную сопку! Ну, а первым делом — в краеведческий музей, который нахваливали все бывавшие на Сахалине знакомые.

Проспект Мира:

50 лет Октября — обожаю такие старые советские панно!

Сахалинский краеведческий музей располагается в здании музея бывшего японского губернаторства Карафуто, построенном в 1937 году — в период, когда южная часть Сахалина принадлежала Японии

Русская пушка второй половины XIX века — такие пушки в том числе использовались и при обороне Порт-Артура в Русско-Японскую войну 1904−1905 годов:

А теперь — ознакомимся с экспозициями музея более подробно. Первые стенды рассказывают о жизни и быте коренных народностей, населявших Сахалин — айнов (на юге острова) и нивхов (на севере):

…а также о растительном и животном мире острова — как бывшим…

…так и нынешним:

До середины XIX века права на остров не были закреплены в соответствии с нормами международного права. По Симодскому трактату (1855 г.) между Россией и Японией Сахалин был признан их совместным нераздельным владением. Неясность такого статуса была очевидна для обеих сторон, и по Санкт-Петербургскому договору 1875 года Россия получила в собственность остров Сахалин, взамен передавая Японии все северные Курильские острова. Свободное заселение Сахалина, богатого углем, рыбой, лесом, не состоялось по многим причинам: в силу холодного климата, отдаленности и отсутствия транспортного сообщения с материком. В период совместного российско-японского владения на побережьях острова были основаны русские военные посты Кусунайский (1857). Мануйский (1859), Корсаковский, Тихменевский (1869) и другие. Первые каторжане прибыли из Сибири на разработку угля в Дуэ в 1859 году. Спустя десятилетие в 1869 году Сахалин был официально объявлен местом каторги и ссылки уголовных, а позже и политических преступников. В период каторги (1869 — 1906) остров заселялся ссыльнокаторжными, ссыльнопоселенцами и добровольно следовавшими за ними семьями из разных концов Российской Империи.

Каторжан грузили на пароходы в портах и долгим путем через Суэцкий канал и Индийский Океан везли на Дальний Восток Российской Империи:

Для строительства сел и дорог, устройства сельскохозяйственных угодий каторжане расчищали тысячи гектаров леса, заготавливали древесину, в рудниках добывали уголь. В долинах строились русские села Мало-Александровка, Рыковское, Дербинское, Соловьевка, Мицулька, Владимировка и другие. Поселенцы выращивали злаковые и овощные культуры, занимались торговлей, обучением детей, лечением больных. На острове было основано три округа — Александровский, Тымовский и Корсаковский. Сахалин управлялся военным губернатором, канцелярия которого находилась в административном центре в посту Александровском, основанном в 1881 году. К концу XIX века многонациональное население острова составляло около 40 тысяч человек. В десятках стойбищ жили коренные народы севера — нивхи, айны, уильта (ороки), эвенки.

В это время, в 1890 году, остров Сахалин посетил А. П. Чехов:

Во время Русско-Японской войны Сахалин был занят японскими войсками, численно значительно превосходившими оборонявшие остров русские воинские формирования. После поражения Российской Империи в Русско-Японской войне по Портсмутскому мирному договору южная часть острова Сахалин отошла к Японии — граница уступаемой территории прошла по 50 параллели северной широты.

Главный уполномоченный на переговорах в Портсмуте, председатель комитета министров С. Ю. Витте, «граф Полусахалинский», 1905 год:

Работа разграничительной комиссии:

Один из пограничных знаков — с южной стороны Япония, с северной — Россия:

Чертеж пограничного знака на 50 параллели:

Вскоре после революции, в период с 1920 по 1925 годы, северная часть Сахалина была оккупирована японскими интервентами — таким образом, в течение пяти лет весь остров целиком находился в японском владении. Возвращение Северного Сахалина в состав Советского Союза состоялось в мае 1925 года после подписания Конвенции об основных принципах взаимоотношений между СССР и Японией. Граница вновь прошла по 50 параллели, южная часть острова принадлежала Японии, а северная — СССР (в 1932 году в составе Дальневосточного края была образована Сахалинская область со столицей в Александровске).

На Южном Сахалине японское губернаторство Карафуто было учреждено в Одомари (Корсаков) 1 апреля 1907 года. В августе 1908 года военная и гражданская администрации переехали в новый центр Тоехара (село Новая Владимировка, ныне Южно-Сахалинск). В период колонизации была создана многоотраслевая экономика — рыбная, угольная, лесная и бумажная промышленности, на Южном Сахалине было построено 9 бумажных заводов, более 20 шахт, строились города и поселки, была создана сеть шоссейных и железных дорог, действовало паромное сообщение с островом Хоккайдо. Из Японии и Кореи по вербовке на Южный Сахалин привозили тысячи японских и корейских переселенцев. В 1941 году в губернаторстве Карафуто проживало около 400 тысяч человек: японцы, корейцы, айны, якуты, эвенки, нивхи, ороки, а также русские и поляки, оставшиеся здесь после Русско-Японской войны.

Курильские острова в то время также принадлежали Японии. Симодский мирный договор 1855 года установил границы между Россией и Японией на Курильских островах: Малая Курильская гряда, Кунашир и Итуруп отошли Японии, Северные острова оставались за Россией. По Санкт-Петербургскому договору 1875 года Япония уступала России свои права на Сахалин в обмен на все Курилы — японская колонизация Курильских островов продолжалась с 1875 по 1945 годы.

Стенды музея, рассказывающие о японском периоде истории Южного Сахалина. Железная дорога и мост на Маока (Холмск) в 1930 годы:

1418 дней и ночей советский народ вел тяжёлую Отечественную войну с фашистской Германией . В армию было мобилизовано 16875 сахалинцев, воевавших на фронтах Великой Отечественной против фашистов. В годы войны огромную роль сыграла сахалинская нефть, добывавшаяся на северной части острова, а также рыбные запасы Сахалина — Дальний Восток был главным поставщиком рыбной продукции для Красной Армии.

8 августа 1945 года СССР объявил войну милитаристской Японии — начались бои на Дальнем Востоке по освобождению Маньчжурии, Китая , Кореи, Южного Сахалина и Курильских островов. Наступательная операция по освобождению Южного Сахалина началась 11 августа — в течение недели советские воины, неся значительные потери, отчаянно дрались на подступах к опорным пунктам в Котонском укрепрайоне. Одновременно подразделения Северной Тихоокеанской флотилии и 16 армии высадили военный десант на западное побережье острова. 15 августа был взят административный центр Карафуто — город Тойохара (Южно-Сахалинск). Бои за освобождение Курильских островов вели части Камчатского оборонительного района. Несмотря на трехкратное превышение сил противника, к исходу 23 августа 12 тысяч японских солдат и офицеров на острове Шумшу сложили оружие. 24 августа был разоружен гарнизон в Парамушире, затем заняты и остальные Курильские острова. Капитуляция Японии произошла 2 сентября 1945 года на борту американского линкора «Миссури». Вторая мировая война закончилась.

Стенд, посвященный Второй мировой войне:

Листовка 1945 года:

2 февраля 1946 года была образована Южно-Сахалинская область в составе Хабаровского края , а со 2 сентября 1947 года весь Сахалин и Курилы вошли в состав Сахалинской области, которая была выделена в самостоятельную область РСФСР.

1 мая 1946 года на площади Южно-Сахалинска:

Японское население Южно-Сахалинска на митинге 1 мая 1946 года с муляжом тюленя. Лица не очень веселые…

В июле 1946 года на Юге Сахалина проживало 305800 человек, из них 277600 японцев и 27000 корейцев. В декабре 1946 года между СССР и США была достигнута договоренность о репатриации японского населения из СССР. Для пополнения трудовых ресурсов правительством было организовано массовое переселение на Сахалин и Курильские острова жителей различных регионов.

В заключение мы посмотрели стенды, рассказывающие о послевоенном периоде Сахалинской области и нынешнем дне острова. Прибытие на Сахалин первого тепловоза «Советский комсомолец»:

Первый рейс пассажирского дизель-электрохода «Приамурье» по маршруту Владивосток Корсаков . Как жаль, что сейчас нет таких рейсов!

С начала 2000-х годов начался перевод Сахалинской железной дороги с узкой колеи на широкую.

Эксплуатационная длина железной дороги на 1992 год составляла 1072 км, на 2006 год — 804,9 км. Сокращение длины дороги происходило за счет закрытия малоиспользуемых участков: Дачное — Анива Долинск — Стародубское, недавно была прекращена эксплуатация участка Холмск — Южно-Сахалинск. В настоящий момент основное направление Сахалинской железной дороги — Корсаков — Южно-Сахалинск — Ноглики и отходящая от нее в Арсентьевке ветка на западное побережье на Томари, Холмск и далее Невельск . Круглогодичной паромной переправой Холмск — Ванино Сахалинская железная дорога связана с материком.

Ну, а сегодняшний Сахалин — это в первую очередь колоссальные месторождения и нефтегазовые проекты Сахалин-1, Сахалин-2 и в перспективе Сахалин-3 по разработке и добыче нефти и газа для России и в очень большой части — на экспорт.

Модель газовоза «Гранд Анива»:

Проект Сахалин-2. Платформа «Моликпак» — первая морская нефтедобывающая платформа в России:

Выносное причальное устройство для отгрузки нефти возле нового терминала «Пригородное» близ Корсакова. Забегая вперед, скажу, что завтра мы этот «краник» увидим вживую.

От краеведческого музея совсем недалеко до Площади Славы, где горит Вечный огонь и находится монумент советским воинам, павшим за освобождение Южного Сахалина и Курильских островов. По дороге проходим мимо Дома Офицеров, во дворе которого обнаружился Су-15 и другая военная техника:

Еще одно дивное советское панно — «Восток-5» и «Восток-6»: Быковский и Терешкова в космосе!

А вот и Площадь Славы:

Согласно прогнозу Гидрометцентра, на другой день должно было распогодиться — и действительно, с самого утра на улице светило столь долгожданное солнышко. Что же — значит судьба всё-таки нам увидеть Сахалин при солнечном свете! Воспользовавшись погожим деньком, мы в первую очередь решили взобраться на сопку Большевик, вершина которой возвышается прямо над самым центром Южно-Сахалинска.

Воскресенский кафедральный собор Южно-Сахалинска:

Наш отель — «Пасифик Плаза»:

Новые кварталы Южно-Сахалинска:

Ещё пара фотографий Площади Славы — солнечным днём.

От мемориального комплекса начинается дорога вверх на сопку, к горнолыжной базе «Горный воздух». Извиваясь словно гигантская змея, дорога все выше и выше поднимается по склонам сопки. Чем выше, тем больше снега вокруг — сначала только в прогалинах, потом всё больше и больше у обочины дороги. Вскоре оказываемся у ворот горнолыжной базы, расположенной примерно на середине горы. Отсюда уже очень красиво, но дальше дороги нет — только крутой склон, покрытый снегом.

Идём дальше по заснеженному склону.

Наконец, вот и вершина — панорама Южно-Сахалинска и окрестностей просто захватывает дух!

На вершине горы даже обнаружился бар — естественно, в несезон закрытый.

Но бар не работал — а на вершине горы, кроме двух москвичей и паренька-сахалинца, был замечен только сторож подъемника да высокогорная кошка, которая долго просилась зайти к этому самому сторожу на кусок колбасы (надо признаться, в конце концов, ее старания увенчались успехом).

9 мая — а тут совсем еще зима…

Мы сделали это!

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