В Приморском океанариуме появились «шумные» обитатели

В Приморском океанариуме в экспозиции Японское (восточное) море поселились морские коньки. сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу учреждения.

Морские коньки, захватывая еду и вскидывают голову, издают звонкий цокающий звук.

Среди них темные окуни и спириноги. Самцы первых во время брачных игр подают постукивающие сигналы, во втором случае звуки, похожие на кваканье лягушек, издаются при шевелении плавниками.

Благодаря природной способности кардинально менять окраску многогранные морские коньки вполне могли бы стать ибитателями раздела «Мастера маскировки». По словам сотрудников, в аквариумах «Японского моря» живут представители одного вида морских коньков. Новые его обитатели были желтые с красными пятнышками,.