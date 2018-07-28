В Приморском океанариуме появились «говорящие» рыбы

Новые особи морских коньков поселились в Приморском океанариуме.

Как передаёт телеканал «360» со ссылкой на региональные СМИ, шумные рыбы пополнили экспозицию «Японское море».

Здесь посетители могут послушать, какие звуки издают молчаливые морские обитатели. В частности, всё те же морские коньки громко цокают, когда захватывают воду или вскидывают голову.

Недалеко от них живут тёмные окуни. Самцы этих рыб подают самкам во время брачных игр постукивающие сигналы. А спинороги издают звуки, похожие на лягушачье кваканье, когда шевелят своими плавниками.

Кроме того, ещё один обитатель Приморского океанариума — морж — научился пародировать уток. Он не только крякает, но и выступает перед зрителями с 40 другими различными номерами.

Ранее «Свободная пресса» сообщала, что в Приморском океанариуме студенты Дальневосточного Федерального Университета приступили к комплексным исследованиям по изучению влияния содержания в неволе на здоровье дельфинов, моржей, нерп, сивучей и китов.

Справка «СП»

Приморский океанариум (научно-образовательный комплекс ДВО РАН) — океанариум в городе Владивостоке . Расположен на острове Русский (полуостров Житкова). Открыт 6 сентября 2016 года.

Главный корпус океанариума сделан похожим на белую раковину двустворчатого моллюска, высунувшуюся из синих морских вод. Он имеет общую площадь в 37 000 квадратных метров. Там располагаются экспозиции и научные лаборатории.

Кроме того, комплекс зданий «Приморский океанариум» включает: въездную и парковую зоны, научно-адаптационный корпус, зону инженерных сооружений и охраны памятников истории и культуры (оборонительные сооружения острова).

В левом крыле океанариума располагается главный резервуар, с 70-метровым подводным тоннелем для посетителей. В восточной расположен дельфинарий с ареной и трибунами для зрителей. Общий объём воды в океанариуме — почти 25 000 кубометров В главном корпусе установлено 135 аквариумов для 500 видов рыб и млекопитающих.