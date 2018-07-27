Тело дня: 49-летняя Дженнифер Лопес похвасталась стальным прессом и наливным бюстом в крохотном бикини

Дженнифер Лопес своей фигурой запросто может затмить любую молодую красотку.

24 июля Дженнифер Лопес исполнилось 49 лет. Но разве глядя на эту красотку, можно подумать, что уже через год она разменяет шестой десяток? Дженнифер активно работает над своими формами в зале, и занятия приносят заметный результат. Сейчас Лопес находится вместе с бойфрендом Алексом Родригесом на отдыхе и оттуда делится с многомиллионной армией фолловеров горячими фотографиями. На свежем снимке Дженнифер демонстрирует свою потрясающую фигуру в черном мини-бикини, соблазнительно позируя на песочном пляже.

Фотография стремительно набирает комментарии и лайки фолловеров со всего мира. Лопес называют «потрясающей» и «королевой», а также отмечают ее стальной пресс и соблазнительные формы и изгибы.

А как тебе фигура Дженнифер?

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Фото:Instagram