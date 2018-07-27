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Во Владивостоке умер ребёнок, отравившись газом
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Во Владивостоке умер ребёнок, отравившись газом 

АиФ-Владивосток 1 час назад
Фото: АиФ-Владивосток
Гуляя по Русскому острову, люди наткнулись на очень неприятную находку. Они нашли умершее тело 17-летнего подростка, рядом с ней валялся пустой газовый баллон.
«В ходе осмотра места происшествия ничего подозрительного не было выявлено, лишь пустой газовый баллон, который, по предварительным данным, и послужил главной причиной смерти девушки», — сообщили в пресс-службе Прокуратуры Приморского края.
В настоящий момент проводятся химическая и судебная экспертизы. По данному факту будет возбуждено уголовное дело. Все подробности уточняются.
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