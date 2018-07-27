Природный феномен озера Натрон

Небольшое озеро глубиной менее трех метров, расположенное на севере Танзании недалеко от границы с Кенией , получило свое название от минерала натрона. В зависимости от сезона поверхность Натрона может быть покрыта коркой минеральных солей, принесенных вместе с вулканическим пеплом из Восточно-Африканской рифтовой долины, известной также как Великая рифтовая долина.

1. Глядя на это фото, сложно поверить, что временами это озеро выглядит вполне обычно.

2. Но когда испарение воды приводит к значительному повышению щелочности Натрона, активизируются некоторые виды бактерий, жизнедеятельность которых окрашивает озеро в кроваво-красный цвет.

3. В озере живут лишь несколько видов животных, среди которых уникальный вид рыб под названием «щелочная тилапия». Кроме того, здесь обитают редкие малые фламинго, для которых это одно из немногих мест размножения.

4. Воды озера надежно защищают фламинго от хищников во время брачного периода, поэтому миллионы этих птиц прилетают сюда гнездиться, однако это всё же достаточно опасное мероприятие — фламинго строят свои гнезда на островках соли, которые окружают смертельные воды озера.

5. Щелочность озера колеблется в пределах 9–10,5 pH, а температура воды достигает 60 °C, поэтому животные (в основном птицы), попадая в озеро, немедленно погибают, а их останки покрываются минеральными веществами и затвердевают, превращаясь в каменные изваяния.

6. Впервые уникальную «способность» Натрона убивать животных и превращать их в статуи обнаружил фотограф Ник Брандт во время своего очередного путешествия по Африке. Он сделал репортаж, расположив останки так, будто эти птицы и летучие мыши живы, что сделало его кадры похожими на сцены из фильма ужасов.

7. «Я не мог не сфотографировать их», — говорит он.

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