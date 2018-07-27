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В следующем году в филиале Приморского противотуберкулезного диспансера пройдет капитальный ремонт
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В следующем году в филиале Приморского противотуберкулезного диспансера пройдет капитальный ремонт 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
По поручению главы Приморья Андрея Тарасенко вице-губернатор Павел Серебряков продолжает инспектировать медучреждения края. где встретился с коллективом лечебного учреждения и пообщался с пациентами, сообщает PRIMPRESS.
Во время встречи с вице-губернатором, персонал филиала противотуберкулезного диспансера отметил о необходимости проведения в здании капитального ремонта.
В свою очередь заместитель главы региона сообщил, что в следующем году диспансеру будут направлены 93 миллиона рублей из краевого бюджета.
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