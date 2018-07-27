В следующем году в филиале Приморского противотуберкулезного диспансера пройдет капитальный ремонт

По поручению главы Приморья Андрея Тарасенко вице-губернатор Павел Серебряков продолжает инспектировать медучреждения края. где встретился с коллективом лечебного учреждения и пообщался с пациентами, сообщает PRIMPRESS.

Во время встречи с вице-губернатором, персонал филиала противотуберкулезного диспансера отметил о необходимости проведения в здании капитального ремонта.

В свою очередь заместитель главы региона сообщил, что в следующем году диспансеру будут направлены 93 миллиона рублей из краевого бюджета.