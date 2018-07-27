Красноярцам за долги по ЖКУ отключают горячую воду

Попасть в «черный список» могут все, чьи платежи просрочены на два месяца и более.

Так, 25 июля прошёл очередной рейд в доме по улице Машиностроителей, 27. Там проживает 9 злостных неплательщиков, сумма долга которых вместе достигает почти 900 тысяч рублей. Вечером к каждому из них пришли судебные приставы вместе с представителями Сибирской генерирующей компании. Части должников не оказалось дома, у некоторых приставы провели опись имущества, двух собственников жилья «отрезали» от горячего водоснабжения.

Отметим, что горячую воду восстановят только после погашения задолженности в полном объеме. Плюс должникам придется заплатить еще за подключение — это порядка 7 тысяч рублей. Работа по взысканию долгов ведется ежедневно. По итогам шести месяцев 2018 года в отношении злостных неплательщиков из Красноярска возбуждено свыше 5,5 тысяч исполнительных производств о взыскании задолженности за жилищно-коммунальные услуги.