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Красноярцам за долги по ЖКУ отключают горячую воду
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Красноярцам за долги по ЖКУ отключают горячую воду 

АиФ Красноярск 2 часа назад
Фото: АиФ Красноярск
Попасть в «черный список» могут все, чьи платежи просрочены на два месяца и более.
Так, 25 июля прошёл очередной рейд в доме по улице Машиностроителей, 27. Там проживает 9 злостных неплательщиков, сумма долга которых вместе достигает почти 900 тысяч рублей. Вечером к каждому из них пришли судебные приставы вместе с представителями Сибирской генерирующей компании. Части должников не оказалось дома, у некоторых приставы провели опись имущества, двух собственников жилья «отрезали» от горячего водоснабжения.
Отметим, что горячую воду восстановят только после погашения задолженности в полном объеме. Плюс должникам придется заплатить еще за подключение — это порядка 7 тысяч рублей. Работа по взысканию долгов ведется ежедневно. По итогам шести месяцев 2018 года в отношении злостных неплательщиков из Красноярска возбуждено свыше 5,5 тысяч исполнительных производств о взыскании задолженности за жилищно-коммунальные услуги.
Уточнить наличие долга можно с помощью интерактивного сервиса на сайте Управления Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю.
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