14 секретов идеального резюме

Начнем с того, что резюме должно быть правдоподобным. Стоит указывать реальные сроки и должности, на которых вы работали.

Увидев в послужном списке высокую должность, рекрутер начнёт задавать уточняющие вопросы. Если на самом деле человек не имеет практики, это вскоре станет очевидным. Например, соискатель может рассказать о работе в команде, о том, что ему помогали, но при этом не назовёт ни одного конкретного инструмента.

Просматривая резюме, рекрутер обязательно обратит внимание на ваши навыки. Нужно указать ключевые умения, опыт и подробно описать должностные обязанности на предыдущих местах работы. Если ваш функционал включал использование специальных технологий и инструментов, обязательно добавьте такую информацию в резюме. Это может стать вашим конкурентным преимуществом.

Приведу простой пример: когда ищут инженера, это может быть инженер по слаботочным или вентиляционным системам, по техническому обеспечению, инженер-конструктор и т.д. Рекрутер, взглянув на резюме, должен понять ваш функционал.

Работодателям нужна конкретика. Называйте цифры, приводите реальные примеры ваших успехов. «Добился улучшения показателей продаж компании на 30% за 2 месяца»; «За полгода выступил спикером на 15 конференциях» — достаточно нескольких достижений, чтобы ваше резюме «заиграло» на фоне сотен остальных.

Многие спрашивают, важен ли рейтинг вуза и город, где человек получал образование. Для молодых специалистов это имеет значение, но для людей со стажем первостепенны опыт работы, навыки и должностные обязанности на предыдущих местах.

Существуют пункты, которые сразу «срезают» кандидата. Смотришь в резюме и понимаешь, что этого человека точно не возьмёшь. Как правило, сюда относят так называемых «скакунов» — людей, проработавших в разных компаниях меньше года. Конечно, могут быть объективные причины увольнений, например, человеку действительно не везёт. Если не платили зарплату, об этом стоит написать. Но если таких мест работы больше пяти, и в каждом случае соискатель утверждает, что начальник дурак, то, скорее всего, проблема в сотруднике.

Я рекомендую прямо в резюме объяснять причины увольнения. Рекрутер точно обратит на это внимание. Если указаны объективные причины, вам не станут задавать дополнительные вопросы.

Существует категория людей, которые не имеют большого опыта в составлении резюме. Например, студенты, которые проходят эту процедуру впервые или люди, 10-15 лет проработавшие в одной компании. В таких случаях я рекомендую взглянуть на чужие резюме и посмотреть, что пишут люди, претендующие на аналогичную должность.

Это можно сделать в Яндексе или Google . Пишете: «инженер слаботочных систем», смотрите вакансии и ориентируетесь на то, в чем из указанного списка у вас есть опыт.

Человеку, без стажа или желающему кардинально сменить сферу деятельности, рекомендую указывать имеющиеся регалии, например, красный диплом, дополнительные курсы, участие в общественной деятельности и другие достижения. Просмотрев резюме, рекрутер должен понять, что человек заинтересован в работе.

В случае отсутствия опыта обязательно пишите сопроводительное письмо. Должен считываться позитивный посыл и замотивированность соискателя. Можно указать, что вы быстро обучаемы и согласны на испытательный срок за меньшую зарплату.

Примерный шаблон письма: «Добрый день! Я увидел Вашу вакансию на сайте …, прилагаю свое резюме. Опыт работы … Понимаю, что моих навыков недостаточно. Готовы ли вы рассмотреть мою кандидатуру на должность … с понижением зарплаты?»

Хороший рекрутер, профессионал своего дела, с большой долей вероятности прочтёт ваше сообщение и позвонит, чтобы уточнить возникшие вопросы.

Часто сталкиваюсь с тем, что люди, которым нужна работа, составляют несколько разных резюме: одно — администратор, второе — продавец-консультант, третье — грузчик и т.д. Я не советую дублировать резюме, потому что рекрутерам видны дубляжи (только если вы не скрыли это в настройках).

HR-менеджер, прежде всего, заинтересован в людях, которые определились с направлением развития. Если один отклик человек отправляет на должность менеджера по продажам, а второй — на вакансию грузчика, вряд ли его пригласят на собеседование.

Существует два типовых формата резюме с сайтов Headhunter и Superjob. Это самый удобный вариант. Соискатель заполняет форму на сайте, после чего скачивает документ и отправляет работодателю. На таком резюме будет значиться логотип работного сайта, но при желании его можно удалить. Я отдаю предпочтение стандартным резюме, так как они упрощают жизнь и соискателям, и HR-специалистам.

Есть еще разные виды креативных резюме, например, в виде инфографики. Такое резюме может быть, как выигрышным, так и провальным. Рекрутер, конечно, рассмотрит ваш отклик, но решающее значение будут иметь компания и должность, на которую вы претендуете.

Креативная команда с большой вероятностью оценит ваше рвение. В консервативной компании, наоборот, приветствуется следование шаблонам при составлении резюме. В случае с вакансией дизайнера креативное резюме уместно, но для топ-менеджера лучше официальный подход.

Стоит изучить стандарты компании при помощи сайта, социальных сетей, блога или позвонить в HR-отдел, чтобы уточнить информацию об открытой вакансии. В процессе общения с рекрутером узнайте о порядке рассмотрения резюме, принятом в компании, и расспросите о корпоративной культуре. Это позволит определиться с подходящим форматом.

Главное — конкретика, информационная насыщенность и отсутствие воды. Резюме некоторых специалистов, например, программистов, не уместится на одной странице. Одни только навыки займут минимум половину листа, не говоря уже об опыте работы, рекомендациях и увлечениях. При этом есть ряд должностей, для которых основные пункты вполне возможно разместить и на полутора страницах. Всё зависит от вакансии, но желательно, чтобы документ составлял не более 3 страниц.

Отправляя резюме с работного сайта, вы можете заполнить стандартную форму «Прошу рассмотреть мое резюме …». Формулировать можно по-разному, но резюме должно быть оформлено просто, понятно и без ошибок.

Также я рекомендую добавить несколько слов от себя о том, почему вас заинтересовала вакансия. Тогда ваше резюме будет выделяться из общей массы. 90% людей отправляют стандартное резюме, не утруждая себя написанием сопроводительных писем.

Рекрутеры, в первую очередь, обращают внимание на соответствие образа на снимке должности, на которую претендует соискатель. Например, аниматор, ведущий или хостес — типажи, для которых допустимо использование фотографий с мероприятий. Если соискатель отправляет отклик на офисную должность, где придерживаются корпоративного стиля, на фото не должно быть ничего провокационного.

В случае работы, которая предполагает контакты с людьми, человек на фото должен выглядеть располагающе и презентабельно. Резюме на должность администратора салона красоты с фотографией неопрятного человека я бы рассматривать не стал. Важный момент: стоит обратить внимание не только на фото в резюме, но и в соцсетях.

Прежде чем отправлять резюме, оцените свои страницы в социальных сетях с позиций рекрутера. На странице не должно быть глупостей, мата, обнаженных снимков, непонятных тусовок и т.д.

Избегайте политики, религиозности и демонстрации своей принадлежности к каким-либо меньшинствам. Выберите нейтральный аккаунт, который демонстрирует ваши лучшие стороны. Эту ссылку поставьте в разделе «контакты» вашего резюме.

Тем, кто ищет работу, не уволившись с предыдущего места, следует написать об этом в резюме, но основания ухода указывать не стоит. В случае если ваше резюме заинтересует рекрутера, он спросит о причинах в телефонном интервью или на собеседовании.

Если человек станет говорить о проблемах в компании, рекрутер задумается, а не поступит ли соискатель также на новом рабочем месте.

На начальном этапе рекрутеры редко проверяют этот раздел и обзванивают ваших бывших работодателей. Но после телефонного интервью HR-специалист вполне может запросить рекомендации тех людей, которые его заинтересовали.

Я советую указывать контакты для связи или использовать следующую формулировку: «Меня могут порекомендовать руководители компаний …, рекомендательные письма готов предоставить по запросу».

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