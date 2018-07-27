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WSJ: «Зарядье» демонстрирует стремление Москвы стать городом передовой инфраструктуры
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WSJ: «Зарядье» демонстрирует стремление Москвы стать городом передовой инфраструктуры 

ТАСС 1 час назад
НЬЮ-ЙОРК, 27 июля. /ТАСС/. Парк ХХI века, самый амбициозный парк России, образец самой современной городской архитектуры — так газета The Wall Street Journal охарактеризовала в четверг московский парк «Зарядье», которому посвятила целую полосу в разделе «Жизнь и искусство».
"Парк, в создании которого участвовала группа лучших в мире дизайнеров, где использованы цифровые технологии и концепция устойчивого городского развития — это не только демонстрация красот роскошных российских ландшафтов, — пишет газета. — Это — явное свидетельство активного стремления Москвы добиться того, чтобы ее рассматривали в мире как город, где создаются самые передовые объекты городской инфраструктуры".
Как отметила The Wall Street Journal, парк «Зарядье» «претендует на то, чтобы стать символичным парком ХХI века, подобно тому, как нью-йоркский Центральный парк был символичен для ХIХ века». «У каждого века есть свой тип архитектуры, — указала газета. — Расположенный на другом берегу Москвы-реки парк имени Горького был разбит на ровном месте, он формальный и церемониальный. Парк „Зарядье“, разбитый на участке, где ранее находилась демонтированная в 2006 году гостиница „Россия“, считавшаяся крупнейшей в Европе, отвечает новым нуждам и новым стремлениям: он представляет собой образец самой современной городской архитектуры. Пройдет время, но журчащие ручьи и качающиеся ветки лиственницы, тысячелистники и подсолнухи с порхающими разноцветными бабочками останутся самыми яркими воспоминаниями у тех, кто счастливо окунется в атмосферу этого тщательно спланированного кусочка дикой природы».
Парк «Зарядье», открывшийся в Москве 9 сентября 2017 года, является первым крупным парком, созданным в столице за последние 70 лет. На его территории представлены четыре характерные для России ландшафтные зоны: лес, тундра, степь и заливные луга. Там также разместились филармония, «Парящий мост», научно-познавательный центр «Заповедное посольство», экспозиционный культурный комплекс и медиацентр.
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