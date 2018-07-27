Ещё
В Хошимине открылся новый коворкинг-центр
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Хошимине открылся новый коворкинг-центр 

Вьетнам сегодня 2 часа назад
Фото: Вьетнам сегодня
Коворкинг-центр Youth Five — Y5 Office открылось в Хошимине на улице Хай-Ха-Тунг 135  Место находится в Центре поддержки бизнеса (BSSC), который уже на протяжении шести лет помогает развиваться местным стартапам.
Помещение площадью 500 кв. м включает в себя 12 офисов и несколько общих комнат для проведения мероприятий и семинаров.
По словам директора центра, новое пространство для коворкинга предлагает не только аренду офисов по низким ценам, но и дает предпринимателям место для деловых встреч и платформу для обмена идеями.
На данный момент половина офисов уже арендуется. Из-за ограниченного предложения руководство BSSC ввело критерии для желающих занять место в здании. У стартапов должен быть как минимум один соучредитель в возрасте до 35 лет, и они должны решать социальные проблемы или способствовать созданию экосистемы стартапов.
С момента своего создания в 2011 году, BSSC оказал поддержку 4000 предприятиям, обучил 15 000 молодых предпринимателей и профинансировал 1000 проектов с общим объемом инвестиций в 100 млрд донгов ($ 4,34 млн).
Источник: Biz Hub
Вьетнам сегодня: последние новости
Золотой мост в Дананге стал звездой Instagram Трансфер в Муйне из аэропорта: 5 основных ошибок Вьетнам увидит самое длинное лунное затмение века
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп разгромил ЕС в торговой войне: очередь за Россией
Массовую драку украинских депутатов сняли на видео5
Юлия Скрипаль вернется в Россию28
Конфуз на саммите БРИКС и другие события дня29
Стало известно о тяжелом состоянии Кобзона116
Видео
03:32
Трамп разгромил ЕС в торговой войне: очередь за Россией
Экономика Азия
Массовую драку украинских депутатов сняли на видео
В мире Украина
01:23
Сотни мигрантов прорвались в Испанию
В мире Европа
00:40
Названа возможная причина пожаров в Греции
В мире Пожары
01:09
Меркель произвела фурор на красной дорожке
Европа В мире
04:50
Познер рассказал, кто на самом деле упразднил СССР
Общество
Путин выступает на саммите БРИКС
Политика
00:47
Украинских военных в Донбассе накрыло стихийное бедствие
Украина В мире
01:30
Матвиенко вспомнила ситуацию 90-х с пенсиями
Личный счет Экономика
02:54
Ансамбль Александрова разрушил «планы» Минобороны
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение