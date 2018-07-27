В Хошимине открылся новый коворкинг-центр

Коворкинг-центр Youth Five — Y5 Office открылось в Хошимине на улице Хай-Ха-Тунг 135 Место находится в Центре поддержки бизнеса (BSSC), который уже на протяжении шести лет помогает развиваться местным стартапам.

Помещение площадью 500 кв. м включает в себя 12 офисов и несколько общих комнат для проведения мероприятий и семинаров.

По словам директора центра, новое пространство для коворкинга предлагает не только аренду офисов по низким ценам, но и дает предпринимателям место для деловых встреч и платформу для обмена идеями.

На данный момент половина офисов уже арендуется. Из-за ограниченного предложения руководство BSSC ввело критерии для желающих занять место в здании. У стартапов должен быть как минимум один соучредитель в возрасте до 35 лет, и они должны решать социальные проблемы или способствовать созданию экосистемы стартапов.

С момента своего создания в 2011 году, BSSC оказал поддержку 4000 предприятиям, обучил 15 000 молодых предпринимателей и профинансировал 1000 проектов с общим объемом инвестиций в 100 млрд донгов ($ 4,34 млн).

Источник: Biz Hub